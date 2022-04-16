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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:23

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Компания самостоятельно устанавливала тариф на перевозку грузов в Мангистау: ей грозит изъятие дохода

По результатам анализа деятельности АО «Каскор-Транссервис» выявлены нарушения конкурентного законодательства, передает департамент агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Основанием для проведения анализа послужили обращения ОЮЛ «Зерновой Союз» и ТОО «Mangystau oil refining».

Сотрудники антимонопольного органа выяснили, что АО «Каскор-Транссервис» является субъектом естественных монополий по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава в условиях, когда нет других конкурентных путей проезда. Однако, данное предприятие, оказывая регулируемые услуги, такие как предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузку-выгрузку и другие технологические операции перевозочного процесса, стоянки подвижного состава, не состоит в регистре субъектов естественных монополий и самостоятельно устанавливает тарифы.

Установлены факты предоставления АО «Каскор-Транссервис» потребителям неравных условий на равнозначные услуги. При этом, в соответствии с нормами статьи 26 Закона о естественных монополиях, субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с законом, и равные условия доступа.

Также установлено, что АО «Каскор-Транссервис» самостоятельно устанавливает размер платы на услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом и локомотивной тяги, которые отнесены к общественно-значимому рынку и должны регулироваться уполномоченным государственным органом.

На основании выявленных фактов антимонопольный департамент по Мангистауской области внес уведомление в адрес регионального департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК о необходимости включения АО «Каскор-Транссервис» в регистр субъектов естественных монополий по регулируемым услугам. Утвердить на них тарифы и рассмотреть наличие в действиях компании состава административного правонарушения по статье 164 КоАП РК, по которой предусмотрена ответственность в виде изъятия 100 процентов от суммы дохода.

В уведомление включено требование рассмотреть вопрос отнесения услуг АО «Каскор-Транссервис» по перевозке грузов и локомотивной тяги к общественно-значимым рынкам, и утвердить цены.



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