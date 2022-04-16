Столб с оголенными проводами обеспокоил жителей Актау

- Это явно угрожает жизни человека, а здесь, тем более, ходят дети, и рядом детский сад, - пожаловался житель 7 микрорайона.

У столба уличного освещения, расположенного у областного театра кукол в 7 микрорайоне, оголена большая часть проводов.В городском акимате сообщили, что на месте проводили ремонтные работы специалисты ГКП «АУЭС». Электропроводка изолирована, освещение функционирует. Поводов для беспокойства нет.