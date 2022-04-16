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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 501

Столб с оголенными проводами обеспокоил жителей Актау

После жалобы электрики приняли меры.

Кадр видео
У столба уличного освещения, расположенного у областного театра кукол в 7 микрорайоне, оголена большая часть проводов.

- Это явно угрожает жизни человека, а здесь, тем более, ходят дети, и рядом детский сад, - пожаловался житель 7 микрорайона.




В городском акимате сообщили, что на месте проводили ремонтные работы специалисты ГКП «АУЭС». Электропроводка изолирована, освещение функционирует. Поводов для беспокойства нет.

Столб с оголенными проводами обеспокоил жителей Актау



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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
 Жанар (Посетители) Сегодня, 15:58

В городском акимате сообщили, что на месте проводили ремонтные работы специалисты ГКП «АУЭС». Электропроводка изолирована, освещение функционирует. Поводов для беспокойства нет.

А!, люк закрывающий торчащие провода из опоры ул. освещения забрали на металлолом...
А!, фото сделано с другой опоры, для успокоения...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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