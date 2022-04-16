Водителя судили в Актау за световые приборы на авто

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По судебным материалам водителя Hyundai Genesis 10 марта этого года в 4А микрорайоне остановили полицейские. Из-за установленных на передней части «легковушки» световых приборов с огнями красно-синего цвета на него был составлен протокол по части 1 статьи 603 КоАП РК (Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации).



Постановлением суда, которое еще не вступило в законную силу, его признали виновным по данной статье. На него наложили штраф в размере 15 месячных расчетных показателей (45 945 тенге) с конфискацией установленных приборов.