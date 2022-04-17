Протиснуться не вышло: на нарушителя составили протокол в Актау

- На него составлен административный протокол по части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Ему влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей - 9189 тенге, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники батальона патрульной полиции Актау установили личность водителя Kia Sportage.Напомним, видео с нарушением ПДД было размещено в рубрике «Народные новости».