Осужденных в СИЗО Мангистау проконсультировали юристы

Оказание консультации. Фото предоставлено пресс-службой департамента

Юридические услуги оказывались бесплатно в рамках социальной помощи.



- Такие акции проводятся у нас по плану раз в полгода. Работники юстиции информируют осужденных об их правах, разъясняют некоторые моменты в законодательстве. Мы также хотим помочь им сориентироваться в различных моментах, даже не касающихся их срока отбывания. Возникают разные вопросы. Например, нюансы наследства или же заключения брака. Жизнь не стоит на месте и у заключенных есть семьи, есть любимые люди, поэтому консультации всесторонние, - рассказал подполковник юстиции Даурен Имангазин, заместитель начальника учреждения.



Встреча прошла в формате вопрос-ответ и длилась несколько часов.



Среди заключенных, интересовавшихся юридической консультацией, были и женщины. Особенно их интересовал вопрос условно-досрочного освобождения и встреч с родственниками в стенах СИЗО.