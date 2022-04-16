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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:59

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Осужденных в СИЗО Мангистау проконсультировали юристы

Бесплатную консультацию для осужденных учреждения ГМ-172/10 департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) провели адвокаты, представители юстиции и нотариальной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

Оказание консультации. Фото предоставлено пресс-службой департамента
Юридические услуги оказывались бесплатно в рамках социальной помощи.

- Такие акции проводятся у нас по плану раз в полгода. Работники юстиции информируют осужденных об их правах, разъясняют некоторые моменты в законодательстве. Мы также хотим помочь им сориентироваться в различных моментах, даже не касающихся их срока отбывания. Возникают разные вопросы. Например, нюансы наследства или же заключения брака. Жизнь не стоит на месте и у заключенных есть семьи, есть любимые люди, поэтому консультации всесторонние, - рассказал подполковник юстиции Даурен Имангазин, заместитель начальника учреждения.

Встреча прошла в формате вопрос-ответ и длилась несколько часов.

Среди заключенных, интересовавшихся юридической консультацией, были и женщины. Особенно их интересовал вопрос условно-досрочного освобождения и встреч с родственниками в стенах СИЗО.



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