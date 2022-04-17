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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:49

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Питьевая вода и озеленение: проблемы обсудили депутаты с жителями Актау

Встречу с населением провели депутаты областного и городского маслихатов, передает пресс-служба акимата Актау.

Фото предоставила пресс-служба городского акимата
На встрече горожане затронули самые актуальные вопросы, а именно проблемы дефицита питьевой воды в городе и озеленение.

Присутствующих заверили, что идет работа по решению вопроса с питьевой водой.

Питьевая вода и озеленение: проблемы обсудили депутаты с жителями Актау


- В частности, начато строительство опреснительного завода, первый этап которого будет запущен в мае этого года. На начальном этапе планируется производить пять тысяч кубических метров воды. Эти работы будут проводиться поэтапно, - отмечают специалисты.


Касательно сферы озеленения, то с 2015 года оно было передано в конкурентную среду, и каждый год конкурс выигрывали разные компании. В результате, работы выполнялись не на должном уровне. Поэтому с 2022 года данные работы планируется передать на пять лет в рамках проекта государственно-частного партнерства.

Питьевая вода и озеленение: проблемы обсудили депутаты с жителями Актау


Озвученные вопросы, касающиеся сфер образования, правоохранительных органов, здравоохранения, а также строительства школ и детских садов в новых микрорайонах депутаты приняли к сведению и будут держать на контроле.

Питьевая вода и озеленение: проблемы обсудили депутаты с жителями Актау



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