Питьевая вода и озеленение: проблемы обсудили депутаты с жителями Актау

- В частности, начато строительство опреснительного завода, первый этап которого будет запущен в мае этого года. На начальном этапе планируется производить пять тысяч кубических метров воды. Эти работы будут проводиться поэтапно, - отмечают специалисты.

На встрече горожане затронули самые актуальные вопросы, а именно проблемы дефицита питьевой воды в городе и озеленение.Присутствующих заверили, что идет работа по решению вопроса с питьевой водой.Касательно сферы озеленения, то с 2015 года оно было передано в конкурентную среду, и каждый год конкурс выигрывали разные компании. В результате, работы выполнялись не на должном уровне. Поэтому с 2022 года данные работы планируется передать на пять лет в рамках проекта государственно-частного партнерства.Озвученные вопросы, касающиеся сфер образования, правоохранительных органов, здравоохранения, а также строительства школ и детских садов в новых микрорайонах депутаты приняли к сведению и будут держать на контроле.