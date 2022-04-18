Вылетел на встречку: водителя лишили прав в Актау

- Выезд на встречную полосу движения является одним из самых серьезных нарушений, которое может стать причиной ДТП. Недисциплинированные участники дорожного движения являются потенциальными правонарушителями, - отметили в ведомстве.

По кадрам видно, как водитель Mazda выехал на сторону проезжей части, предназначенной для встречного движения, на автодороге напротив ТРК «Актау».Как сообщили в департаменте полиции, 27-летний водитель Mazda привлечен к ответственности по части 3 статьи 596 КоАП РК. Молодого человека лишили водительских прав на полгода.