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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:48

Просмотров: 280

Скажи наркотикам нет! Видеоролик выпустила полиция в Актау

Полицейские призывают молодёжь избегать употребления запрещённых веществ.

Кадр видео
Правоохранители сняли видеоролик, в котором коротко показали два исхода событий тех, кто связан с наркотическими средствами. В первом - это тюрьма, а во втором - больница.

- Благодаря проведению профилактических мероприятий наркопреступность в нашем регионе по сравнению с тем же периодом 2021 года снизилась на 34 процента, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

С начала этого года правоохранители выявили 171 наркоправонарушение.

В профилактических мероприятиях полицейским тесно помогают неравнодушные волонтеры. Они активно уничтожают рекламу запрещённых веществ - наркограффити.




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