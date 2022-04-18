Скажи наркотикам нет! Видеоролик выпустила полиция в Актау

Правоохранители сняли видеоролик, в котором коротко показали два исхода событий тех, кто связан с наркотическими средствами. В первом - это тюрьма, а во втором - больница.- Благодаря проведению профилактических мероприятий наркопреступность в нашем регионе по сравнению с тем же периодом 2021 года снизилась на 34 процента, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.С начала этого года правоохранители выявили 171 наркоправонарушение.В профилактических мероприятиях полицейским тесно помогают неравнодушные волонтеры. Они активно уничтожают рекламу запрещённых веществ - наркограффити.