К президенту обратились кандидаты в состав общественного совета Мангистау

- Согласно законодательству, данный состав должен быть утверждён маслихатом, но сессия областного маслихата 29 марта 2022 года по предложению секретаря областного маслихата без основания откладывает решение данного вопроса на 15 календарных дней. На внеочередной сессии маслихата 12 апреля с участием акима региона Нурлана Ногаева представленный состав был отклонен с формулировкой «не утверждать» - в разрез действующему закону «Об общественных советах». Данное решение областного маслихата населением региона принято негативно, - отметили общественники.

- Негативно обсуждается позиция маслихата, как противостояние курсу и принятым новым направлениям по формированию концепции «Новый Казахстан». В регионе создается социальное напряжение в обществе, проявляются голоса недовольства и недоверие областному маслихату. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, как гарант Конституции и законности, просим Вас остановить данное беззаконие и поддержать нас, - завершил активист общественного совета Мангистауской области.

Видеообращение к главе государства появилось в Сети в воскресенье, 17 апреля.В своём обращении к президенту общественники сообщили, что в связи с истечением срока полномочий общественного совета маслихатом была сформирована рабочая группа для отбора кандидатов в данный орган. Весь процесс отбора, начиная с собеседования, проведён по прямой трансляции через социальные сети согласно закону «Об общественных советах».В состав общественного совета были выбраны общественники, активисты, представители различных неправительственных организаций.Негодования и возмущения, по их словам, проявляются в социальных сетях.