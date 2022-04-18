Учителя Каракиянского профессионального колледжа пожаловались на принуждение их к внеурочным работам

В редакцию Lada.kz с жалобой обратился учитель Каракиянского профессионального колледжа Бақдәулет Қуантұрұлы. Он рассказал, что между учителями и директором колледжа произошел скандал на фоне принудительных работ.- Каждый день нам приходится выполнять строительную работу, не относящуюся к нашим профессиональным навыкам. В не рабочее время мы асфальтировали дорогу к учебному заведению, стелили новое покрытие на футбольном поле и так далее. Нас шантажируют, что если не будем выполнять эти работы, то нас сократят. Но мы - учителя и требуем не принуждать нас к участию в физическом труде, который должны выполнять подрядные организации в рамках конкурса, - жалуется учитель Бақдәулет Қуантұрұлы.Также Бақдәулет Қуантұрұлы рассказал, что в колледже учителей принуждают собирать денежные средства.- Более 40 учителей со своей зарплаты отдали завучу по 240 тысяч тенге наличными и переводом через приложение Kaspi.kz. На какие нужды и на каком основании она сняла с нас деньги, она даже не объяснила, - сказал Бақдәулет Қуантұрұлы.Директор ГККП «Каракиянский профессиональный колледж» Далабай Бекмагамбетов прокомментировал скандал с учителями.- Все работы учителя выполняли в рабочее время на основании должностных обязанностей. В договоре у них прописано, что они обязаны подготавливать оборудование и соответствующий инвентарь к занятиям, усовершенствовать материальную базу. На кадрах видео, опубликованном в Сети видно, что они асфальтировали ремонтную площадку. Но это не моя инициатива была, я никого не принуждал, сами преподаватели проявили инициативу сделать эту площадку для удобства проведения уроков для учащихся. Своими силами я нашел необходимые строительные материалы и учителя, которые проявили инициативу, уложили сами асфальт на ремонтной площадке. Из бюджета на это не было затрачено ни копейки, - рассказал Далабай Бекмагамбетов.Далабай Бекмагамбетов также отметил, что информация по поводу принудительного сбора денежных средств у учителей не соответствует действительности.В свою очередь педагог Бақдәулет Қуантұрұлы сообщил, что совместно с другими учителями написал заявление в областное управление образование и на имя акима области Нурлана Ногаева по указанным фактам.Lada.kz продолжит следить за развитием событий.