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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:52

Просмотров: 1069

Учителя Каракиянского профессионального колледжа пожаловались на принуждение их к внеурочным работам

По словам учителей, директор учебного заведения во вне рабочее времени, принуждает их к выполнению чужих обязанностей. Директор ГККП «Каракиянский профессиональный колледж» Далабай Бекмагамбетов прокомментировал скандал с педагогами.

Кадр видео
В редакцию Lada.kz с жалобой обратился учитель Каракиянского профессионального колледжа Бақдәулет Қуантұрұлы. Он рассказал, что между учителями и директором колледжа произошел скандал на фоне принудительных работ.



- Каждый день нам приходится выполнять строительную работу, не относящуюся к нашим профессиональным навыкам. В не рабочее время мы асфальтировали дорогу к учебному заведению, стелили новое покрытие на футбольном поле и так далее. Нас шантажируют, что если не будем выполнять эти работы, то нас сократят. Но мы - учителя и требуем не принуждать нас к участию в физическом труде, который должны выполнять подрядные организации в рамках конкурса, - жалуется учитель Бақдәулет Қуантұрұлы.

Учителя Каракиянского профессионального колледжа пожаловались на принуждение их к внеурочным работам


Учителя Каракиянского профессионального колледжа пожаловались на принуждение их к внеурочным работам


Также Бақдәулет Қуантұрұлы рассказал, что в колледже учителей принуждают собирать денежные средства.

- Более 40 учителей со своей зарплаты отдали завучу по 240 тысяч тенге наличными и переводом через приложение Kaspi.kz. На какие нужды и на каком основании она сняла с нас деньги, она даже не объяснила, - сказал Бақдәулет Қуантұрұлы.

Директор ГККП «Каракиянский профессиональный колледж» Далабай Бекмагамбетов прокомментировал скандал с учителями.

- Все работы учителя выполняли в рабочее время на основании должностных обязанностей. В договоре у них прописано, что они обязаны подготавливать оборудование и соответствующий инвентарь к занятиям, усовершенствовать материальную базу. На кадрах видео, опубликованном в Сети видно, что они асфальтировали ремонтную площадку. Но это не моя инициатива была, я никого не принуждал, сами преподаватели проявили инициативу сделать эту площадку для удобства проведения уроков для учащихся. Своими силами я нашел необходимые строительные материалы и учителя, которые проявили инициативу, уложили сами асфальт на ремонтной площадке. Из бюджета на это не было затрачено ни копейки, - рассказал Далабай Бекмагамбетов.

Учителя Каракиянского профессионального колледжа пожаловались на принуждение их к внеурочным работам


Далабай Бекмагамбетов также отметил, что информация по поводу принудительного сбора денежных средств у учителей не соответствует действительности.

В свою очередь педагог Бақдәулет Қуантұрұлы сообщил, что совместно с другими учителями написал заявление в областное управление образование и на имя акима области Нурлана Ногаева по указанным фактам.

Lada.kz продолжит следить за развитием событий.



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Комментарии ( 2 )

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Tolko (Посетители) Сегодня, 17:25
Непонятно , антикору на заметку.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:56
не чё себе shock конечно нельзя это так оставлять
 
 

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