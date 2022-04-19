«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Апреля
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.57 KZT
  • €1 = 478.88 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:52

Просмотров: 681

Нурлан Ногаев: Мощности коммунальных служб Актау не успевают за ходом строительства

Глава региона Нурлан Ногаев в ходе выездного совещания в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» дал поручение акиму города организовать работу по тщательному и комиссионному рассмотрению каждого разрешения на подключение к коммунальным сетям для новых многоэтажных жилых домов.

Стройки Актау
Много нареканий в ходе совещания вызвало хаотичное строительство жилых домов в областном центре, которое привело к тому, что новые потребители зачастую испытывают проблему с получением воды и тепла.

- Я поручаю акиму города организовать работу по тщательному и комиссионному рассмотрению каждого разрешения на подключение к коммунальным сетям для новых многоэтажных жилых домов в Актау до тех пор, пока ситуация не начнёт исправляться в лучшую сторону. На сегодняшний день мощности коммунальных служб города не успевают за ходом строительства, от чего в итоге страдают жители, - сказал Нурлан Ногаев.

Глава региона отметил, что уважает предпринимателей, которые хотят развивать город.

- Но без решения этой проблемы трудно организовать динамичное развитие города. Исключение составляют социальные объекты, объекты предпринимательства, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения. К нам поступает большое количество жалоб со стороны населения на качество оказания коммунальных услуг. Поэтому мы будем принимать конкретные решения, - сказал Нурлан Ногаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Tolko
  • kolu411
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:17
Тщательно и комиссионно это как? Каждому члену комиссии по конверту?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • GIBSON.SG
  • Tolko
  • kolu411
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:03
В советское время инженерные сети прокладывали до начала строительства микрорайонов на год-два вперед.
Городские власти, которые должны заниматься магистральными сетями и дорогами, давно загубили этот вопрос.
Торговали только земельными участками.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика