Нурлан Ногаев: Мощности коммунальных служб Актау не успевают за ходом строительства

Стройки Актау

Много нареканий в ходе совещания вызвало хаотичное строительство жилых домов в областном центре, которое привело к тому, что новые потребители зачастую испытывают проблему с получением воды и тепла.



- Я поручаю акиму города организовать работу по тщательному и комиссионному рассмотрению каждого разрешения на подключение к коммунальным сетям для новых многоэтажных жилых домов в Актау до тех пор, пока ситуация не начнёт исправляться в лучшую сторону. На сегодняшний день мощности коммунальных служб города не успевают за ходом строительства, от чего в итоге страдают жители, - сказал Нурлан Ногаев.



Глава региона отметил, что уважает предпринимателей, которые хотят развивать город.



- Но без решения этой проблемы трудно организовать динамичное развитие города. Исключение составляют социальные объекты, объекты предпринимательства, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения. К нам поступает большое количество жалоб со стороны населения на качество оказания коммунальных услуг. Поэтому мы будем принимать конкретные решения, - сказал Нурлан Ногаев.