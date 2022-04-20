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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:39

Просмотров: 5

Задать вопрос акиму: глава города встретится с жителями Актау

Отчетную встречу с населением аким Актау Нурдаулет Килыбай проведет дважды.

Иллюстративное фото
В этот четверг, 21 апреля, Нурдаулет Килыбай встретится с жителями нижних микрорайонов. В пятницу, 22 апреля, встреча пройдет с населением верхней зоны.

Место проведения: КДК имени Абая в 4 микрорайоне.

Время проведения: 11:00.

Кроме этого, вопросы, предложения и замечания горожане могут оставлять в специальных ящиках, установленных по адресам:
 
- акимат города Актау (4 микрорайон);
- КДК имени Абая (4 микрорайон);
- акимат села Умирзак (село Умирзак);
- городская поликлиника №1 (7 микрорайон);
- актауский городской отдел занятости и социальных программ (ЖК «Заветная мечта», 29 микрорайон);
- городская поликлиника №2 (26 микрорайон).



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