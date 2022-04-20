Задать вопрос акиму: глава города встретится с жителями Актау

Иллюстративное фото

В этот четверг, 21 апреля, Нурдаулет Килыбай встретится с жителями нижних микрорайонов. В пятницу, 22 апреля, встреча пройдет с населением верхней зоны.



Место проведения: КДК имени Абая в 4 микрорайоне.



Время проведения: 11:00.



Кроме этого, вопросы, предложения и замечания горожане могут оставлять в специальных ящиках, установленных по адресам:



- акимат города Актау (4 микрорайон);

- КДК имени Абая (4 микрорайон);

- акимат села Умирзак (село Умирзак);

- городская поликлиника №1 (7 микрорайон);

- актауский городской отдел занятости и социальных программ (ЖК «Заветная мечта», 29 микрорайон);

- городская поликлиника №2 (26 микрорайон).