На благоустройство Актау выделили 80 миллионов тенге

В рамках благоустройства будет проведен ремонт памятников, детских игровых и спортивных площадок.Как заверили в городском акимате, на сегодняшний день на тротуарах заменена битая брусчатка, отремонтированы урны, скамейки, проведена покраска. Кроме этого, восстановлены все пальмы на набережной.В рамках текущего ремонта проведены работы по восстановлению балясин на набережной. Работы по текущему благоустройству будут проводиться поэтапно до конца года.