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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:24

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На благоустройство Актау выделили 80 миллионов тенге

На эти средства будет проведен текущий ремонт ряда объектов, сообщает пресс-служба акима Актау.

Благоустройство Актау. Фото предоставили в городском акимате
В рамках благоустройства будет проведен ремонт памятников, детских игровых и спортивных площадок.

На благоустройство Актау выделили 80 миллионов тенге


Как заверили в городском акимате, на сегодняшний день на тротуарах заменена битая брусчатка, отремонтированы урны, скамейки, проведена покраска. Кроме этого, восстановлены все пальмы на набережной.

На благоустройство Актау выделили 80 миллионов тенге


В рамках текущего ремонта проведены работы по восстановлению балясин на набережной. Работы по текущему благоустройству будут проводиться поэтапно до конца года.

На благоустройство Актау выделили 80 миллионов тенге



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