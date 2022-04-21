Куда жаловаться предпринимателям в Актау

Основной задачей мобильной группы является оперативное реагирование на обращения субъектов предпринимательства, в случае, если государственные органы нарушают их права и воспрепятствуют их деятельности.Данная группа будет работать круглосуточно.По всем фактам просим обращаться по единому номеру:Также можно обращаться по следующим номерам: