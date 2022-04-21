Куда жаловаться предпринимателям в Актау

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Основной задачей мобильной группы является оперативное реагирование на обращения субъектов предпринимательства, в случае, если государственные органы нарушают их права и воспрепятствуют их деятельности.
Данная группа будет работать круглосуточно.
По всем фактам просим обращаться по единому номеру: +7 775 806 5095.
Также можно обращаться по следующим номерам:
Данная группа будет работать круглосуточно.
По всем фактам просим обращаться по единому номеру: +7 775 806 5095.
Также можно обращаться по следующим номерам:
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