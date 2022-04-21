Стоимость электроэнергии для потребителей Мангистау обсуждали на слушаниях

Фото с сайта dknews.kz
По данным издания, общественные слушания организованы по рассмотрению поступившего уведомления ТОО «Маңғыстау Жарық» о проведении экспертизы предельных цен на розничную реализацию электрической энергии для юридических лиц по городу Актау и Мунайлинскому району.
- На публичных слушаниях приняли участие также заинтересованные лица в количестве 57 человек. Мнения будут учтены при согласовании цены. Также публичные слушания прошли в онлайн-режиме посредством социальной сети Facebook на официальной странице руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области, – сообщает издание.
Осталось дождаться оглашения новых тарифов.
- На публичных слушаниях приняли участие также заинтересованные лица в количестве 57 человек. Мнения будут учтены при согласовании цены. Также публичные слушания прошли в онлайн-режиме посредством социальной сети Facebook на официальной странице руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области, – сообщает издание.
Осталось дождаться оглашения новых тарифов.