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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:38

Просмотров: 985

Стоимость электроэнергии для потребителей Мангистау обсуждали на слушаниях

В Актау состоялись публичные слушания по определению стоимости за электроэнергию. В них приняли участие представители департамента комитета по регулированию естественных монополий, ТОО «Маңғыстау Жарық» и общественники. Об этом сообщает издание «Деловой Казахстан».

Фото с сайта dknews.kz
По данным издания, общественные слушания организованы по рассмотрению поступившего уведомления ТОО «Маңғыстау Жарық» о проведении экспертизы предельных цен на розничную реализацию электрической энергии для юридических лиц по городу Актау и Мунайлинскому району.

- На публичных слушаниях приняли участие также заинтересованные лица в количестве 57 человек. Мнения будут учтены при согласовании цены. Также публичные слушания прошли в онлайн-режиме посредством социальной сети Facebook на официальной странице руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области, – сообщает издание.

Осталось дождаться оглашения новых тарифов.



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Комментарии ( 2 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 18:35
А МАЭКу это ТОО перечисления делает? А то помнится Альянс тоже цены поднимал а в итоге растворился не выплатив долги как мне кажется.
 
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  • Ирон
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:08
То, что мнение общественности будет учтено при назначении цены, всего лишь классическая отговорка.
Подобное уже проходили неоднократно.
 
 

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