Ямочный ремонт дорог в Актау обещают начать в мае

Фото из архива lada.kz

Житель Актау возмутился качеством автомобильных дорог. Свою жалобу он написал в телеграмм-канал акима Мангистау.



- В частности, отвратительное качество дорожного полотна у торговых домов «Аккала мол» и «Шыгыс», и таких «барьеров», как ямы, становится всё больше, – возмутился житель Актау.



Ситуацию прокомментировали в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог (ПТиАД) акимата Актау.



- Ямочный ремонт автомобильных дорог планируется начать в начале мая. Данные работы будут поэтапно охватывать все центральные автомобильные дороги города, - уточнили представители ПТиАД.