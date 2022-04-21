Ямочный ремонт дорог в Актау обещают начать в мае

Фото из архива lada.kz
Житель Актау возмутился качеством автомобильных дорог. Свою жалобу он написал в телеграмм-канал акима Мангистау.
- В частности, отвратительное качество дорожного полотна у торговых домов «Аккала мол» и «Шыгыс», и таких «барьеров», как ямы, становится всё больше, – возмутился житель Актау.
Ситуацию прокомментировали в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог (ПТиАД) акимата Актау.
- Ямочный ремонт автомобильных дорог планируется начать в начале мая. Данные работы будут поэтапно охватывать все центральные автомобильные дороги города, - уточнили представители ПТиАД.
- В частности, отвратительное качество дорожного полотна у торговых домов «Аккала мол» и «Шыгыс», и таких «барьеров», как ямы, становится всё больше, – возмутился житель Актау.
Ситуацию прокомментировали в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог (ПТиАД) акимата Актау.
- Ямочный ремонт автомобильных дорог планируется начать в начале мая. Данные работы будут поэтапно охватывать все центральные автомобильные дороги города, - уточнили представители ПТиАД.
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