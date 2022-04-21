Троих жителей Мангистау осудили на 15 лет за убийство человека

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По материалам уголовного дела, 11 января 2021 года шестеро жителей Мангистауской области в одном из гаражей поселка Кызылсай избили пострадавшего.



От полученных травм мужчина скончался на месте.



Дело расследовалось по нескольким статьям: убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, самоуправство и оскорбление представителя власти.



- Вина подсудимых полностью доказана показаниями законного представителя потерпевшего, свидетелей, частичными признаниями подсудимых, заключениями экспертиз и другими материалами дела. Трое участников уголовного дела приговорены каждый к 15 годам лишения свободы. Еще троим обвинение по статье убийство переквалифицировали на хулиганство. Они получили по 2 года 6 месяцев лишения свободы, но, согласно статье об амнистии к 30-летию Независимости Казахстана, они освобождены от уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.



Приговор суда не вступил в законную силу.