В Мангистауской области ожидается туман

Фото из архива Lada.kz. Туман в Актау в октябре 2021 года.

Спасатели просят водителей быть бдительными.



- В связи с туманом просим водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта. При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными, так как в туман видимость ухудшается в несколько раз, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.



Несколько советов от сотрудников ДЧС Мангистау:



- Провести на балконах и лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату.

- Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт.

- Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы.

- Взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

- Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

- Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу.