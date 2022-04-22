«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 22 Апреля
+18...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.04 KZT
  • €1 = 484.54 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:41

Просмотров: 744

Нурдаулет Килыбай: В этом году жители Актау увидят результаты по освещению города

В этом году в Актау планируется заменить 34 километра линий электропередачи, 8 340 светодиодных светильников и четыре тысячи фонарных столбов. Об этом сообщил аким Актау Нурдаулет Килыбай на отчётной встрече перед населением.

Иллюстративное фото из открытых источников
Нурдаулет Килыбай прокомментировал проблему освещения улиц и дорог в Актау. Он заверил, что в этом году жители Актау увидят результаты по освещению города.

- Объявлен конкурс для поиска компании, которая приведёт освещение в городе в порядок. С ними будет подписан договор на основании государственно-частного партнёрства. Ориентировочно в июле начнутся работы по освещению Актау. В технической спецификации мы предусмотрели освещение всего города, не только центральной части, но и микрорайонов «Шыгыс», вплоть до границы с Мунайлинским районом, - сказал глава города.

Согласно технической спецификации, в городе заменят 34 километра линий электропередачи, 8 340 светодиодных светильников и четыре тысячи фонарных столбов.

Ранее жители областного центра часто жаловались на плохое освещение городских улиц, в том числе пешеходных переходов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Кари (Посетители) Сегодня, 13:45
Увидим и ослепнем blind
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
jokerok (Посетители) Сегодня, 12:47
Не говори "Гоп", пока не перепрыгнул.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:11
- Объявлен конкурс для поиска компании, которая приведёт освещение в городе в порядок.

Компания "Clover media group" спешит на помощь? lol (шутка) Надеюсь на этот раз акимат будет более избирательным!?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:43
увидели. те что установили для пешеходных дорог ни фига не работают. сквер 7 мкр
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика