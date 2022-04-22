Нурдаулет Килыбай: В этом году жители Актау увидят результаты по освещению города

Иллюстративное фото из открытых источников

Нурдаулет Килыбай прокомментировал проблему освещения улиц и дорог в Актау. Он заверил, что в этом году жители Актау увидят результаты по освещению города.



- Объявлен конкурс для поиска компании, которая приведёт освещение в городе в порядок. С ними будет подписан договор на основании государственно-частного партнёрства. Ориентировочно в июле начнутся работы по освещению Актау. В технической спецификации мы предусмотрели освещение всего города, не только центральной части, но и микрорайонов «Шыгыс», вплоть до границы с Мунайлинским районом, - сказал глава города.



Согласно технической спецификации, в городе заменят 34 километра линий электропередачи, 8 340 светодиодных светильников и четыре тысячи фонарных столбов.



Ранее жители областного центра часто жаловались на плохое освещение городских улиц, в том числе пешеходных переходов.