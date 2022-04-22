Cпоры вокруг медколледжа в Актау: здание не могут поделить предприниматель и владелец земельного участка





Директор частного медицинского колледжа Майя Ханчевская записала видеообращение, в котором потребовала справедливого расследования по факту скандала вокруг её медицинского колледжа.- В Мангистауском областном суде, как мы предполагаем, творится, возможно, коррупция. Обратите внимание, что подсудимая – Жумалиева Меруерт похитила путём мошенничества 225 миллионов тенге у учащихся медицинского колледжа города Актау. И сейчас она будет оправдана судом. Мы в этом уверены. Жумалиева находится в судебном розыске, скрывается в городе Актау, у себя дома, о чём все знают. Пользуясь этим временем, она решает вопрос об уходе от уголовной ответственности. Уважаемые руководители, мы просим вас отнестись честно, согласно закону. В противном случае мы будем вынуждены всем колледжем: родители, студенты, работники колледжа – поехать в Астану. Возможно, там мы найдём честность, законность и порядочность, - заявила Майя Ханчевская, директор медико-профессионально-технического колледжа в своей официальном видеообращении.Наталья Тимина, заведующая по курсам медико-профессионально-технического колледжа рассказала, что студенты и педагоги сейчас находятся в подвешенном состоянии, так как опасаются лишиться здания.- В 2013 году с Майей Ханчевской я участвовала в покупке этого здания и переговорах с Жумалиевой. Жумалиева нам продавала здание как единая хозяйка. Подписав с ней договор, мы приступили к занятиям. Оказалось, что она не обладает никакими документами, подтверждающими права унаследования, или что она хозяйка. Суд до сих пор не установил её вину. Мы находимся в подвешенном состоянии. Наши кабинеты собраны в коробках. Мы сидим на выселении. Жумалиева должна понести наказание, а нам нужно продолжать работу, - отметила Наталья Тимина.Ситуацию 23 марта на своей странице в Facebook прокомментировала Меруерт Жумалиева. Она обвинила Ханчевскую в рейдерском захвате здания.- Я сегодня вынуждена обратиться к общественности в связи с очень непростой ситуацией, в которой я оказалась. В 2013 году ко мне обратилась руководитель частного медицинского колледжа, гражданка Ханчевская, с просьбой приютить, пустить их в мою собственность, в городе Актау, поскольку до этого 18 лет она пользовалась зданием городского акимата совершенно бесплатно. У неё не было своего здания. В то же время она обучала порядка 1300 студентов. Я согласилась, в 2013 году у нас был подписан договор купли-продажи с моим ТОО, которое является собственником здания и земельного участка в, так называемом, «золотом квадрате» Актау. Но проработав девять лет в моем здании и заработав свыше трёх миллиардов тенге, эта гражданка обратилась в экономический суд Мангистауской области, где ей удалось признать данный договор купли-продажи недействительным, - рассказала Жумалиева.По её словам, несмотря на решение суда, Ханчевская не освобождает здание.- Частные судебные исполнители выселить колледж по решению суда не могут, хотя Ханчевская неоднократно обращалась к акимам города и области с угрозами, что она выведет на площадь 1300 студентов, и «всем мало не покажется». За 27 лет существования её частного медколледжа, так и не приобретя в собственность здание или учебную базу, Ханчевская задалась целью отнять моё ТОО. Для осуществления задуманного рейдерского захвата при помощи своих единомышленников, а это сотрудники департамента полиции, прокуратуры, ряд следователей и председатель экономического суда - данная группа людей вот уже два года и пять месяцев не оставляют меня в покое, а именно, 20 февраля 2020 года в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано уголовное дело в отношении меня. Незаконно было зарегистрировано. Расследование длилось 21 месяц, пять раз прокуратурой оно возвращалось в департамент полиции, - отмечает Жумалиева.Она также добавила, что по заявлению самих студентов медколледжа, заведение превращено из образовательной в коммерческую структуру.- Студенты вынуждены ежедневно покупать бахилы по 180 тенге, чтобы зайти в учебный корпус, приобретать медицинские халаты по 30 тысяч тенге. На все эти факты закрываются глаза. Обучение в данном учебном заведении ведётся без единой материальной базы, наличия здания в собственности. Единственная её цель – прибрать к рукам мою собственность. Прошу объективного вмешательства и законного рассмотрения той непростой ситуации, в которой оказалась я и мои защитники, - заявила Жумалиева.