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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 824

В Актау водителя иномарки наказали за парковку у мусорных баков

В Актау водителя иномарки, который припарковал свой автомобиль возле мусорного бака, наказали штрафом. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Фото пользователя Lada.kz
Жители Актау ранее прислали в редакцию Lada.kz фото автомобиля марки Chevrolet, который припарковал машину около мусорного бака.

На снимке видно, что на припаркованную машину поставили мешки с мусором. Скорее всего, жильцам не понравилось, что автомобиль стоял на проходе к мусорному баку.

Полиция установила личность владельца авто.

- Водитель автомобиля марки Chevrolet привлечен к ответственности за создание помех. На него составили протокол по части 1 статьи 614 Кодекса об административных правонарушениях РК, - сообщили в департаменте полиции региона.

По статье 614 «Создание препятствий для движения транспортных средств», владелец транспортного средства наказывается штрафом в размере трёх МРП или 9189 тенге.



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Комментарии ( 1 )

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smotritel (Посетители) Сегодня, 14:40
правильно сделали, надо было вообще на штрафстоянку увезти, но акимат не установил знак, что парковка запрещена
 
 

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