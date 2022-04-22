В Актау водителя иномарки наказали за парковку у мусорных баков

Фото пользователя Lada.kz
Жители Актау ранее прислали в редакцию Lada.kz фото автомобиля марки Chevrolet, который припарковал машину около мусорного бака.
На снимке видно, что на припаркованную машину поставили мешки с мусором. Скорее всего, жильцам не понравилось, что автомобиль стоял на проходе к мусорному баку.
Полиция установила личность владельца авто.
- Водитель автомобиля марки Chevrolet привлечен к ответственности за создание помех. На него составили протокол по части 1 статьи 614 Кодекса об административных правонарушениях РК, - сообщили в департаменте полиции региона.
По статье 614 «Создание препятствий для движения транспортных средств», владелец транспортного средства наказывается штрафом в размере трёх МРП или 9189 тенге.
На снимке видно, что на припаркованную машину поставили мешки с мусором. Скорее всего, жильцам не понравилось, что автомобиль стоял на проходе к мусорному баку.
Полиция установила личность владельца авто.
- Водитель автомобиля марки Chevrolet привлечен к ответственности за создание помех. На него составили протокол по части 1 статьи 614 Кодекса об административных правонарушениях РК, - сообщили в департаменте полиции региона.
По статье 614 «Создание препятствий для движения транспортных средств», владелец транспортного средства наказывается штрафом в размере трёх МРП или 9189 тенге.