Ушёл из жизни тренер мужской баскетбольной команды «Каспий» Ярослав Качеровский

Фото пресс-службы ведомства

Ярослав Качеровский родился 2 мая 1989 года в Алматы. Свою тренерскую деятельность начал в 2011 году в Жезказгане в качестве детского тренера. В этом же году он окончил Костанайский педагогический университет по специальности «Тренер и учитель физической культуры». В 2015 году получил предложение от баскетбольного клуба «Каспий», где работал по сегодняшний день.



- Ярослав отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлечённым и уважаемым человеком, всегда отзывчивым и внимательным к своим подопечным и коллегам. Скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким коллектив профессионального баскетбольного клуба «Каспий», - сообщили в клубе.



Редакция Lada.kz также выражает соболезнования родным и близким Ярослава Качеровского.