Медсестра из Мангистау признана лучшим специалистом страны

Маржан Нурлыбаева работает в сфере здравоохранения Мангистауской области с 1987 года. Она регулярно принимает участие в творческих конкурсах среди людей в белых халатах, а также пишет стихи. Сегодня Маржан Нурлыбаева работает фельдшером на Жанаозенской городской станции скорой медицинской помощи.- В начале апреля руководство объявило о проведении творческого конкурса «100 лучших специалистов» по республике. И я решила поучаствовать. Не прерывая трудовую деятельность, я написал эссе на тему «Ерен еңбекенер, духовный мир - это искусство». Через день пришло сообщение, что я перешла на второй этап, где предложила статью на тему: «Давайте будем здоровой нацией, успешной страной». А 20 апреля из Нур-Султана пришёл диплом и благодарственное письмо, согласно которым я стала обладателем 1-го места конкурса в сфере здравоохранения «100 лучших специалистов по РК». Радости нет предела, мечта детства сбылась, - делится Маржан Нурлыбаева.Отмечено, что Маржан Нурлыбаева стала победителем не в первый раз. Ранее она выиграла Гран-При конкурса в области здравоохранения региона в номинации «Художественное слово». В 2021 году награждена нагрудным знаком «Үздік маман» (Лучший специалист).- Если коротко рассказать о своей работе в Скорой помощи, то фельдшер - это сложная и интересная профессия. А филология была моей мечтой в детстве. Помимо своей профессии, в свободное время люблю заниматься творчеством, в частности, писать стихи, - делится Маржан Нурлыбаева.Несколько стихотворений фельдшера вошли в Книгу «Ғасыр жыры» и хранятся в золотом фонде поэзии страны.