В Мангистау выявлено 603 факта незаконной постановки на государственный учёт авто без уплаты таможенных пошлин

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Из 3067 авто по таможенной процедуре импорта оформлено 1332 транспортных средства с уплатой таможенных платежей и налогов (ТПиН) на сумму более 3 миллиардов тенге.



По временному ввозу иностранными гражданами оформлены 1735 автотранспортных средств (в то числе гражданами Грузии – 1722 авто) с освобождением уплаты ТПиН.



При временном ввозе иностранными гражданами на период их временного пребывания легковых автомобилей, таможенные платежи не уплачиваются только при условии их эксплуатации иностранными гражданами.



- Приобретать временно ввезённые транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана гражданам Казахстана можно только после таможенной очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов. Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определённое время выезжают с территории Казахстана. То есть это даёт основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и постановки на учёт на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошлин и налогов, - сообщили в департаменте госдоходов области.



На сегодняшний день департаментом государственных доходов по Мангистауской области выявлено 603 факта постановки на государственный учёт автотранспортных средств без уплаты ТПиН и таможенного декларирования.



- Материалы по фактам постановки на учёт автомобилей без таможенной очистки переданы в антикоррупционную службу. В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и РК, граждане Республики Казахстан, приобретшие временно ввезенные иностранные автомашины у иностранных граждан без таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин, несут солидарную ответственность по уплате таможенных платежей. Таким образом, таможенные пошлины по выявленным фактам будут взыскиваться как с иностранных граждан, так и с граждан Казахстана, - сообщили в ведомстве.



Также департаментом государственных доходов области инициирована работа по признанию регистрации указанных автомашин недействительной и запрещению их использования на таможенной территории ЕАЭС, направлено обращение в Комитет административной полиции МВД РК.



- Необходимо отметить, что нерастаможенные иностранные автомобили, используемые гражданами РК, в том числе поставленные на учёт без таможенной очистки подлежат задержанию, в порядке главы 52 Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК» и водворению в зону таможенного контроля склада временного хранения. В случае неуплаты таможенных пошлин либо их невывоза в течение месяца после задержания, такие автомобили реализуются, а вырученные от продажи денежные средства перечисляются в бюджет Республики Казахстан, - сообщили в департаменте госдоходов.



На данный момент в результате совместных мероприятий департаментов госдоходов и полиции по Мангистауской области задержано и водворено в склад временного хранения шесть автомобилей с государственными регистрационными знаками Грузии под управлением граждан Казахстана.



- Работа в данном направлении продолжается. В целях исключения негативных правовых последствий призываем граждан РК перед покупкой легковой автомашины, ввезённой из-за рубежа, убедиться в том, что автомобиль прошёл таможенную очистку, - сообщили в ведомстве.