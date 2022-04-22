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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 20:03

Просмотров: 786

В Мангистау выявлено 603 факта незаконной постановки на государственный учёт авто без уплаты таможенных пошлин

За первый квартал 2022 года в регионе оформлены таможенные декларации в отношении 3067 автотранспортных средств. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото с сайта kapital.kz
Из 3067 авто по таможенной процедуре импорта оформлено 1332 транспортных средства с уплатой таможенных платежей и налогов (ТПиН) на сумму более 3 миллиардов тенге.

По временному ввозу иностранными гражданами оформлены 1735 автотранспортных средств (в то числе гражданами Грузии – 1722 авто) с освобождением уплаты ТПиН.

При временном ввозе иностранными гражданами на период их временного пребывания легковых автомобилей, таможенные платежи не уплачиваются только при условии их эксплуатации иностранными гражданами.

- Приобретать временно ввезённые транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана гражданам Казахстана можно только после таможенной очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов. Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определённое время выезжают с территории Казахстана. То есть это даёт основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и постановки на учёт на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошлин и налогов, - сообщили в департаменте госдоходов области.

На сегодняшний день департаментом государственных доходов по Мангистауской области выявлено 603 факта постановки на государственный учёт автотранспортных средств без уплаты ТПиН и таможенного декларирования.

- Материалы по фактам постановки на учёт автомобилей без таможенной очистки переданы в антикоррупционную службу. В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и РК, граждане Республики Казахстан, приобретшие временно ввезенные иностранные автомашины у иностранных граждан без таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин, несут солидарную ответственность по уплате таможенных платежей. Таким образом, таможенные пошлины по выявленным фактам будут взыскиваться как с иностранных граждан, так и с граждан Казахстана, - сообщили в ведомстве.

Также департаментом государственных доходов области инициирована работа по признанию регистрации указанных автомашин недействительной и запрещению их использования на таможенной территории ЕАЭС, направлено обращение в Комитет административной полиции МВД РК.

- Необходимо отметить, что нерастаможенные иностранные автомобили, используемые гражданами РК, в том числе поставленные на учёт без таможенной очистки подлежат задержанию, в порядке главы 52 Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК» и водворению в зону таможенного контроля склада временного хранения. В случае неуплаты таможенных пошлин либо их невывоза в течение месяца после задержания, такие автомобили реализуются, а вырученные от продажи денежные средства перечисляются в бюджет Республики Казахстан, - сообщили в департаменте госдоходов.

На данный момент в результате совместных мероприятий департаментов госдоходов и полиции по Мангистауской области задержано и водворено в склад временного хранения шесть автомобилей с государственными регистрационными знаками Грузии под управлением граждан Казахстана.

- Работа в данном направлении продолжается. В целях исключения негативных правовых последствий призываем граждан РК перед покупкой легковой автомашины, ввезённой из-за рубежа, убедиться в том, что автомобиль прошёл таможенную очистку, - сообщили в ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 21:17

- Необходимо отметить, что не растаможенные иностранные автомобили, используемые гражданами РК, в том числе поставленные на учёт без таможенной очистки подлежат задержанию.

ДА!, по области каждый второй автомобиль с иностранными номерами не растаможен, и потенциальные нарушители ПДД, и бомбилы "таксисты", без лицензии...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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