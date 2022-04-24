Дорожный коллапс: водители просят сделать «кармашек» для автобусов в Актау

- Тут такой коллапс бывает, когда автобус стоит на остановке, он занимает проезжую часть, тем более, светофор в пяти метрах от остановки, - отмечают водители.

- По мере выделения средств работы будут выполнены, - заверили чиновники.

По мнению водителей, на центральной дороге периодически происходит затор. Причина тому - отсутствие положенного остановочного кармана для автобусов.В городском акимате сообщили, что уже составлена сметная документация и отправлена на рассмотрение бюджета на установку кармана на 50 автобусных остановках города, где они востребованы.