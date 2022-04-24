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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:01

Просмотров: 1415

Шествие частицы Благодатного огня в Казахстане началось с Актау

В международный аэропорт Актау на дозаправку прибыл небольшой бизнес-лайнер с делегацией православных посланников, передает Агентство православных новостей.

Фото Агентства православных новостей
Сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую Субботу, 23 апреля, Благодатный огонь был доставлен в Актау. С полуночи началось шествие именно из Актау. Далее воздушное судно отправилось в столицу. Часть зажженных светильников приняли священнослужители Нур-Султана и северных регионов страны.

Шествие частицы Благодатного огня в Казахстане началось с Актау


По прибытии в Алматы светильники с частицей Благодатного огня отвезли в Никольский собор. Весь день светильники будут находиться в алтаре собора. К 17:00 Благодатный огонь доставят в Вознесенский кафедральный собор, где его встретят священнослужители во главе с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, который проведет праздничное пасхальное богослужение.

Шествие частицы Благодатного огня в Казахстане началось с Актау


Традиция привозить частицу Благодатного огня в Казахстан принадлежит клирику Никольского собора Алматы протоиерею Игорю Светличному.

Шествие частицы Благодатного огня в Казахстане началось с Актау


- В этот раз мы ожидали схождение Благодатного огня дольше, чем в прежние годы. Нашей делегации досталось место на верхнем ярусе храма. И я впервые с иного ракурса мог наблюдать, как проходит крестный ход вокруг Кувуклии - маленького храма, построенного над смертным ложем Спасителя, как из этого храма вдруг появляется огонь, как он заполняет и освещает весь храмовый комплекс, как ликуют и поздравляют друг друга собравшиеся. Мы зажгли светильники и устремились в аэропорт Тель-Авива, чтобы как можно быстрее доставить частицу Благодатного огня в Казахстан. Слава Богу, поездка оказалась удачной, несмотря на непогоду и связанную с ней небольшую задержку вылета, - поделился Игорь Светличный.






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Комментарии ( 1 )

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  • Erlan84
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 17:46
Вроде, как писали в др. статье, 21 век
 
 

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