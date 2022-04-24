Шествие частицы Благодатного огня в Казахстане началось с Актау

- В этот раз мы ожидали схождение Благодатного огня дольше, чем в прежние годы. Нашей делегации досталось место на верхнем ярусе храма. И я впервые с иного ракурса мог наблюдать, как проходит крестный ход вокруг Кувуклии - маленького храма, построенного над смертным ложем Спасителя, как из этого храма вдруг появляется огонь, как он заполняет и освещает весь храмовый комплекс, как ликуют и поздравляют друг друга собравшиеся. Мы зажгли светильники и устремились в аэропорт Тель-Авива, чтобы как можно быстрее доставить частицу Благодатного огня в Казахстан. Слава Богу, поездка оказалась удачной, несмотря на непогоду и связанную с ней небольшую задержку вылета, - поделился Игорь Светличный.





Сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую Субботу, 23 апреля, Благодатный огонь был доставлен в Актау. С полуночи началось шествие именно из Актау. Далее воздушное судно отправилось в столицу. Часть зажженных светильников приняли священнослужители Нур-Султана и северных регионов страны.По прибытии в Алматы светильники с частицей Благодатного огня отвезли в Никольский собор. Весь день светильники будут находиться в алтаре собора. К 17:00 Благодатный огонь доставят в Вознесенский кафедральный собор, где его встретят священнослужители во главе с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, который проведет праздничное пасхальное богослужение.Традиция привозить частицу Благодатного огня в Казахстан принадлежит клирику Никольского собора Алматы протоиерею Игорю Светличному.