«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.99 KZT
  • €1 = 479.69 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 65

Мусорные контейнеры появились на спуске возле акимата Мангистау

На спуске к морю в 14 микрорайоне горожане установили большие мусорные баки.

Фото пользователя Lada.kz
Уже больше недели, как говорит житель 14 микрорайона Виталий, контейнеры для мусора убрали из двора дома №32. Их установили у лестницы на спуске от областного акимата.

- Здесь постоянно прогуливаются люди, а теперь в мусорные баки будут упираться и уворачиваться от летающих пакетов. Есть же специальное место. При наших ветрах мусор будет разлетаться по окрестности. Причем, контейнеры поставили на участок, который законно арендуется под разведение голубей. Водители мусоровозов говорят, что не решают данный вопрос, а начальство обещает перенести, но это только слова, - возмутился Виталий.


Мусорные контейнеры появились на спуске возле акимата Мангистау


В компании ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что ТОО «РЭП» в 14 микрорайоне с жителями дома №32 сами попросили перенести эти мусорные контейнеры.

- Припаркованные автомобили часто мешают подъехать спецтехнике для вывоза мусора. А для хозяев квартир на первом этаже запах доставляет неудобства, - пояснили в ТОО «Caspiy Operating».





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика