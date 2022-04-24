Мусорные контейнеры появились на спуске возле акимата Мангистау

- Здесь постоянно прогуливаются люди, а теперь в мусорные баки будут упираться и уворачиваться от летающих пакетов. Есть же специальное место. При наших ветрах мусор будет разлетаться по окрестности. Причем, контейнеры поставили на участок, который законно арендуется под разведение голубей. Водители мусоровозов говорят, что не решают данный вопрос, а начальство обещает перенести, но это только слова, - возмутился Виталий.

- Припаркованные автомобили часто мешают подъехать спецтехнике для вывоза мусора. А для хозяев квартир на первом этаже запах доставляет неудобства, - пояснили в ТОО «Caspiy Operating».

Уже больше недели, как говорит житель 14 микрорайона Виталий, контейнеры для мусора убрали из двора дома №32. Их установили у лестницы на спуске от областного акимата.В компании ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что ТОО «РЭП» в 14 микрорайоне с жителями дома №32 сами попросили перенести эти мусорные контейнеры.