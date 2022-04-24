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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:43

Просмотров: 3002

Обряд вызова дождя провели на набережной Актау

На площади у амфитеатра в 15 микрорайоне собралось более 2000 человек. Собравшиеся прочитали коллективную молитву.

Фото Рашида Исмагилова
Инициатором проведения мероприятия выступило духовное управление мусульман Казахстана по Мангистауской области в лице главного имама областной мечети Бекет-Ата Ануара Елжанова.

По словам Ануара Елжанова, провести обряд «Тасаттык» его попросили местные фермеры и землевладельцы.

- Во времена пророка Мухаммеда люди выходили за город и коллективно читали молитву, прося у Аллаха ниспослать им полезный дождь.


Как подчеркнул Ануар Елжанов, именно сейчас необходим дождь, который будет полезен для земли, скота и растительности.

Разрешение на проведение обряда духовному управлению мусульман Казахстана по Мангистауской области предоставил глава региона.




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Комментарии ( 2 )

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чегеваро (Посетители) Сегодня, 22:45
нет слов.средне вековье!смотреть на эти глупые обряды без слез не возможно.казахстан куда катишься.?это просто дикость.
 
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  • Tankushka
 бобер (Посетители) Сегодня, 22:19
Интересно, пойдет дождь или нет. И как быть с супер пупер дождевальными установками, которые закупили за бешенные деньги некоторое время назад? Я почему то думал, что дождь будут вызывать именно они.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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