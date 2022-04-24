Обряд вызова дождя провели на набережной Актау

- Во времена пророка Мухаммеда люди выходили за город и коллективно читали молитву, прося у Аллаха ниспослать им полезный дождь.

Инициатором проведения мероприятия выступило духовное управление мусульман Казахстана по Мангистауской области в лице главного имама областной мечети Бекет-Ата Ануара Елжанова.По словам Ануара Елжанова, провести обряд «Тасаттык» его попросили местные фермеры и землевладельцы.Как подчеркнул Ануар Елжанов, именно сейчас необходим дождь, который будет полезен для земли, скота и растительности.Разрешение на проведение обряда духовному управлению мусульман Казахстана по Мангистауской области предоставил глава региона.