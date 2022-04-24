Субботник провели сотрудники ДУИС в Актау

Фото предоставили в УИС Мангистауской области
Сотрудники ДУИС занялись очисткой двора и улицы, благоустройством прилегающей территории. К работам была привлечена спецтехника. Кроме уборки мусора сотрудники спиливали сухостой, красили бордюры, белили деревья, очищали подъездные к ведомству дороги.
За несколько часов прилегающая к ведомству территория была полностью очищена и благоустроена.
Массовые субботники продлятся до конца апреля.
За несколько часов прилегающая к ведомству территория была полностью очищена и благоустроена.
Массовые субботники продлятся до конца апреля.
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