Субботник провели сотрудники ДУИС в Актау

Сотрудники ДУИС занялись очисткой двора и улицы, благоустройством прилегающей территории. К работам была привлечена спецтехника. Кроме уборки мусора сотрудники спиливали сухостой, красили бордюры, белили деревья, очищали подъездные к ведомству дороги.За несколько часов прилегающая к ведомству территория была полностью очищена и благоустроена.Массовые субботники продлятся до конца апреля.