Специалисты не смогли провести экспертизу туш погибших фламинго в Мангистау

Кадр с видеоролика
Как сообщил руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Куат Чумакаев, предположительно, фламинго погибли из-за неблагоприятных погодных условий.
- Эксперты выехали на место гибели фламинго, где было обнаружено пять туш особей. При наружном осмотре следов пуль на птицах зафиксировано не было. Видео, распространенное в социальных сетях, сняли 14 апреля. Провести экспертизу невозможно. Как говорят эксперты в области ветеринарии, не исключено, что гибель фламинго связана с неблагоприятными погодными условиями. То есть птицы были ослабленными, водоемов рядом нет, поэтому они погибли. Сейчас этим делом занимается полиция, - прокомментировал Куат Чумакаев.
Ранее сообщалось о том, что специализированная природоохранная прокуратура Мангистау поручила ответственным госорганам разобраться в обстоятельствах гибели фламинго.
В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов добавили, что фламинго входит в перечень редких животных, и за незаконную охоту на эту птицу можно лишиться свободы на семь лет.
- Эксперты выехали на место гибели фламинго, где было обнаружено пять туш особей. При наружном осмотре следов пуль на птицах зафиксировано не было. Видео, распространенное в социальных сетях, сняли 14 апреля. Провести экспертизу невозможно. Как говорят эксперты в области ветеринарии, не исключено, что гибель фламинго связана с неблагоприятными погодными условиями. То есть птицы были ослабленными, водоемов рядом нет, поэтому они погибли. Сейчас этим делом занимается полиция, - прокомментировал Куат Чумакаев.
Ранее сообщалось о том, что специализированная природоохранная прокуратура Мангистау поручила ответственным госорганам разобраться в обстоятельствах гибели фламинго.
В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов добавили, что фламинго входит в перечень редких животных, и за незаконную охоту на эту птицу можно лишиться свободы на семь лет.