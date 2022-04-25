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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 845

Специалисты не смогли провести экспертизу туш погибших фламинго в Мангистау

Видео с мертвыми фламинго в Мангистау было снято 14 апреля. Спустя почти две недели туши особей разложились, поэтому узнать, из-за чего умерли фламинго, невозможно. Об этом сообщил Куат Чумакаев, руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

Кадр с видеоролика
Как сообщил руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Куат Чумакаев, предположительно, фламинго погибли из-за неблагоприятных погодных условий.

- Эксперты выехали на место гибели фламинго, где было обнаружено пять туш особей. При наружном осмотре следов пуль на птицах зафиксировано не было. Видео, распространенное в социальных сетях, сняли 14 апреля. Провести экспертизу невозможно. Как говорят эксперты в области ветеринарии, не исключено, что гибель фламинго связана с неблагоприятными погодными условиями. То есть птицы были ослабленными, водоемов рядом нет, поэтому они погибли. Сейчас этим делом занимается полиция, - прокомментировал Куат Чумакаев.

Ранее сообщалось о том, что специализированная природоохранная прокуратура Мангистау поручила ответственным госорганам разобраться в обстоятельствах гибели фламинго.

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов добавили, что фламинго входит в перечень редких животных, и за незаконную охоту на эту птицу можно лишиться свободы на семь лет.



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Комментарии ( 2 )

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  • alixah
  • Iron man
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 20:31
Плачевно, специалисты из других стран находят окаменелости древних животных которые умерли миллионы лет назад и каким то образом узнают что они съели перед смертью и чем болели при жизни.
 
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  • GuF
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:09
Специалисты не смогли провести экспертизу

Тогда зачем тут это слово "специалисты"?
 
 

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