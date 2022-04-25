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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 22:58

Просмотров: 4012

В нескольких микрорайонах Актау будет ограничена подача электричества

В 13 микрорайоне Актау завтра, 26 апреля, ограничат подачу электричества для нескольких домов. А ночью под ограничение попадут 11, 23, 24, 8, 6 и 9 микрорайоны. Об этом сообщили в ГКП «АУЭС».

Фото из доступных источников
В ГКП «АУЭС» сообщили, что 26 апреля с 9:30 до 12:30 будут проведены планово-предупредительные работы в 13 микрорайоне (ТП13-10). Под ограничения попадут жилые дома №№ 23, 24, 25, 26, 27В, 31 и здания.

- Также с 12:30 до 17:30 планово-предупредительные работы пройдут в 13 микрорайоне (ТП 13-15), в результате чего под ограничения попадут 14, 16, 17, 17А, 17В дома и некоторые здания, - сообщили в «АУЭС».

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ АО «МРЭК» с 01:00 до 04:00 будет временно ограничена подача электричества в 11, 23, 24, 8, 6 и 9 микрорайоны.



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Комментарии ( 4 )

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  • Ирон
 Тина (Посетители) Сегодня, 09:00
Цитата: Жанар
нужно вызывать ещё Зевса, бога молний и грома, может и с электричеством поможет..

Лучше уж Посейдона, ибо маячат огромные проблемы с питьевой водой летом

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • montgomery
  • NataliN
  • Ирон
 Жанар (Посетители) Сегодня, 08:37
Цитата: montgomery
Над нами какой-то эксперимент проводят? Выживем или нет?

НУ!, дождь не "пошёл", ЕЩЁ!, нужно вызывать ещё Зевса, бога молний и грома, может и с электричеством поможет...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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  • Kain-Livesy
  • Daulet201999
  • Ирон
  • zhaketay
 Gospodin (Посетители) Сегодня, 00:19
На сколько я знаю, идёт реконструкция подстанций, в связи увеличением нагрузки. Это делают во благо Нас, лучше так чем сутки без света сидеть
 
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  • Ну Ну
  • Gospodin
  • Daulet201999
  • Жанар
  • Darkman
 montgomery (Посетители) Вчера, 23:03
Над нами какой-то эксперимент проводят? Выживем или нет?
 
 

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