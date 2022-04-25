В нескольких микрорайонах Актау будет ограничена подача электричества

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что 26 апреля с 9:30 до 12:30 будут проведены планово-предупредительные работы в 13 микрорайоне (ТП13-10). Под ограничения попадут жилые дома №№ 23, 24, 25, 26, 27В, 31 и здания.



- Также с 12:30 до 17:30 планово-предупредительные работы пройдут в 13 микрорайоне (ТП 13-15), в результате чего под ограничения попадут 14, 16, 17, 17А, 17В дома и некоторые здания, - сообщили в «АУЭС».



Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ АО «МРЭК» с 01:00 до 04:00 будет временно ограничена подача электричества в 11, 23, 24, 8, 6 и 9 микрорайоны.