Аэрофлот начал полёты из Москвы в Актау

- Программа прямых полётов из Москвы в Казахстан поддержит развитие туристических и бизнес-связей между странами, будет способствовать расширению экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Благодаря маршрутной сети, охватывающей ключевые регионы РК, граждане России и Казахстана получают возможность для комфортных путешествий в личных и деловых целях, - сообщает авиакомпания «Аэрофлот».

Авиакомпания начала выполнять полёты из Москвы в Актау с 24 апреля.Действующее расписание размещено на сайте авиакомпании.Забронировать и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: