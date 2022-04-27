Нищие доноры! Высокий уровень бедности в 2021 году зафиксирован в Мангистауской области

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По данным обследования домашних хозяйств, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в 2021 году, составила 5,2 процента (в 2020 году – 5,3% процента).
Сохранилась значительная дифференциация доходов между горожанами и сельчанами. Так, в городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,8 процента, а в сельской местности – 7,2 процентов. Наибольшая разница между уровнем городской и сельской бедности в 2021 году наблюдалась в Атырауской (9,1 раза) и Мангистауской (4,3 раза) областях.
- Уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц по РК за 2021 год составила 37 266 тенге. При этом в каждом регионе рассчитывается свой уровень прожиточного минимума, -сказала директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро национальной статистики АСПиР РК Наталья Белоносова.
По информации Atameken Business, в республике все города и области делятся на две группы: те, кто полностью покрывают свои расходы и делятся с другими, – это доноры, и вторые – реципиенты: те, кто сидят на дотациях. В первую касту традиционно входят нефтяные области – Атырауская и Мангистауская, а также города Нур-Султан и Алматы.
В прошлом году из-за введения ЧП во время пандемии вместо положенных 420 млрд тенге совокупные трансферты из доходов этих регионов снизились в 4 раза. Вливания же в областные бюджеты превысили 2 трлн тенге. Самые большие аппетиты у южных регионов – Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областей и ВКО.
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума по регионам в 2021 году
Сохранилась значительная дифференциация доходов между горожанами и сельчанами. Так, в городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,8 процента, а в сельской местности – 7,2 процентов. Наибольшая разница между уровнем городской и сельской бедности в 2021 году наблюдалась в Атырауской (9,1 раза) и Мангистауской (4,3 раза) областях.
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в городской и сельской местности по регионам в 2021 году
- Уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц по РК за 2021 год составила 37 266 тенге. При этом в каждом регионе рассчитывается свой уровень прожиточного минимума, -сказала директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро национальной статистики АСПиР РК Наталья Белоносова.
По информации Atameken Business, в республике все города и области делятся на две группы: те, кто полностью покрывают свои расходы и делятся с другими, – это доноры, и вторые – реципиенты: те, кто сидят на дотациях. В первую касту традиционно входят нефтяные области – Атырауская и Мангистауская, а также города Нур-Султан и Алматы.
В прошлом году из-за введения ЧП во время пандемии вместо положенных 420 млрд тенге совокупные трансферты из доходов этих регионов снизились в 4 раза. Вливания же в областные бюджеты превысили 2 трлн тенге. Самые большие аппетиты у южных регионов – Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областей и ВКО.
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