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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:44

Просмотров: 89

Дефицит мест в школах – возможно ли обучать детей в Казахстане по мировым стандартам

В Казахстане проблема нехватки ученических мест требует экстренных и серьёзных решений. Имеющиеся школы не покрывают потребности населения, особенно с учётом демографического роста, передаёт Zakon.kz.

Фото Zakon.kz
При этом большая часть среднеобразовательных учреждений в стране либо построена в далёком советском прошлом, либо возведена недавно, но по старым «лекалам».

Острее всего нехватку мест в школах ощущают те, кто в них нуждается – ученики и их родители. Год за годом в соцсетях казахстанцами поднимается одна и та же тема: школы перегружены, буквенные обозначения классов в начальном звене доходят до буквы «Ю», детям приходится обучаться в две-три смены.

Как следствие, в разы увеличивается нагрузка и на учителей, и на их подопечных: количество дисциплин возрастает, но дети не успевают усвоить предложенный материал, а у преподавателей не хватает времени и ресурсов для качественного обучения.

Дефицит мест в школах – возможно ли обучать детей в Казахстане по мировым стандартам


При этом казахстанские школы зачастую не удовлетворяют требованиям времени, представляя собой всё те же типовые советские постройки, только из новых материалов. А в ряде случаев, особенно в регионах, школы не справляются даже с обеспечением базового комфорта и безопасности.

Дефицит мест в школах – возможно ли обучать детей в Казахстане по мировым стандартам


Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, озвучивая результаты исследований, перечислила регионы с наиболее низким качеством образования и самым большим дефицитом педагогов: это Атырауская, Мангистауская, Алматинская и Туркестанские области. Их показатели значительно разнятся со средними по стране. Тому есть объяснение. К примеру, в Мангистауской области, по состоянию на начало 2022 года, каждый пятый школьник вынужден учиться в трехсменной школе.

Дефицит мест в школах – возможно ли обучать детей в Казахстане по мировым стандартам


На сегодняшний день дефицит ученических мест в Казахстане составляет 265 тысяч. К концу 2025 года, по прогнозам, этот показатель увеличится до 993 тысяч мест. За последние 10 лет показатели Казахстана в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) опустились до уровня Панамы и Ливана. Эксперты считают, что столь низким результатам способствуют высокая нагрузка учебной программы при переполненности классов и обучение в третью смену.

В целом, в республике есть ряд действительно хороших средних учебных заведений: Назарбаев интеллектуальные школы, РФМШ, BINOM Schools. Они отличаются высоким уровнем технической оснащённости, профессиональным преподавательским составом, и их выпускники подтверждают это своими результатами.

Обучение в них строится на программах ведущих стран мира и предоставляет комфортную среду для всех участников процесса. И если в два первых объекта ребёнка зачисляют посредством тестов или конкурсного отбора, то для поступления в BINOM никаких специальных экзаменов не требуется, набор проходит по типовым правилам МОН РК.

Дефицит мест в школах – возможно ли обучать детей в Казахстане по мировым стандартам


В регионах пока о подобных современных и технологичных школах приходится только мечтать. Однако многие казахстанцы, в первую очередь – жители областей с критическими проблемами в образовании, в социальных сетях требуют обеспечить их детей возможностями обучения на уровне актуальных мировых стандартов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу 1 сентября 2021 года, отметил, что системе образования требуются мотивированные и квалифицированные педагоги, а перед профильным министерством стоит задача по адаптации учебных программ к современным реалиям. Кроме того, он дал поручение построить не менее 1 тыс. школ до 2025 года, чтобы устранить дефицит мест. И явно, это должны быть современные, прекрасно оснащённые технически учреждения образования с профессиональным преподавательским составом и дополнительными возможностями для развития детей.

Тысяча школ за четыре года – это 250 образовательных объектов в год. Однако до запрошенной президентом цифры пока явно далеко. Только в 2021-м по стране введено 121 государственное учебное заведение. Низкие темпы строительства связаны с тем, что многие проекты сейчас находятся на стадии СМР, а другие пересматриваются по стоимости. Поэтому будет ли выполнена задача главы государства по устранению дефицита ученических мест к 2025 году – вопрос открытый.

Решить проблему нехватки школ могут помочь частные инвесторы и развитие ГЧП. Об этом не раз говорили эксперты в сфере образования. Для их привлечения даже приняли ряд мер: расширили инструменты подушевого финансирования и усовершенствовали нормативно-правовую базу. Но не каждый бизнес рискнёт вложить в проект большие деньги, которые замораживаются на длительный срок. Однако наглядные примеры этому уже есть. Остаётся надеяться, что подобная практика не канет в Лету, и совсем скоро каждый школьник сможет получить доступ к качественному обучению по новому формату.



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Комментарии ( 1 )

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  • Adai11
 Око (Посетители) Сегодня, 10:03
Дело даже не в оснащенности, а в самой программе. Обучения НОЛЬ! Два года дистанционки - дети нулевые! Онлайн уроков не было. Положительные баллы дети получают за то, что научились быстро "гуглить". Учителя практически не объясняют - дети предоставлены сами себе, только проверки и срезы знаний. А что проверять то когда знаний нет? Дети списывают, учителя всё это видят и закрывают глаза, родители только рады что деть к ним не пристаёт с вопросами и приносит не плохие баллы. ЭТО ДНО!

всё вижу
 
 

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