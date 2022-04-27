Как будут проходить выпускные в школах Актау в 2022 году

Иллюстративное фото из открытых источников
Гульмира Мамаева сообщила, что в этом году разрешено проведение выпускных вечеров, но только в стенах школы.
- В этом году мы запрещаем проводить пышные большие торжества. Все мероприятия касательно выпускных будут проводиться ориентировочно с 14 по 16 июня, и должны быть проведены в стенах школы. Можно проводить благотворительные акции, к примеру, как посадка деревьев на территории школы. Эти мероприятия должны носить воспитательный и полезный характер, - сказала Гульмира Мамаева.
Ранее в Министерстве образования и науки Казахстана сообщили, что выпускной должен быть проведён силами самой организации образования.
В выпускных мероприятиях смогут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, управлений образования областей, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.
Не допускается:
- привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;
- организация праздничных столов;
- проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей на прокат;
- сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;
- организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.
- В этом году мы запрещаем проводить пышные большие торжества. Все мероприятия касательно выпускных будут проводиться ориентировочно с 14 по 16 июня, и должны быть проведены в стенах школы. Можно проводить благотворительные акции, к примеру, как посадка деревьев на территории школы. Эти мероприятия должны носить воспитательный и полезный характер, - сказала Гульмира Мамаева.
Ранее в Министерстве образования и науки Казахстана сообщили, что выпускной должен быть проведён силами самой организации образования.
В выпускных мероприятиях смогут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, управлений образования областей, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.
Не допускается:
- привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;
- организация праздничных столов;
- проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей на прокат;
- сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;
- организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.