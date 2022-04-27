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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:28

Просмотров: 895

Как будут проходить выпускные в школах Актау в 2022 году

Заместитель руководителя Мангистауского областного управления образования Гульмира Мамаева в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций региона рассказала об условиях проведения выпускных вечеров в школах Актау.

Иллюстративное фото из открытых источников
Гульмира Мамаева сообщила, что в этом году разрешено проведение выпускных вечеров, но только в стенах школы.

- В этом году мы запрещаем проводить пышные большие торжества. Все мероприятия касательно выпускных будут проводиться ориентировочно с 14 по 16 июня, и должны быть проведены в стенах школы. Можно проводить благотворительные акции, к примеру, как посадка деревьев на территории школы. Эти мероприятия должны носить воспитательный и полезный характер, - сказала Гульмира Мамаева.

Ранее в Министерстве образования и науки Казахстана сообщили, что выпускной должен быть проведён силами самой организации образования.

В выпускных мероприятиях смогут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, управлений образования областей, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.

Не допускается:
- привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;
- организация праздничных столов;
- проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей на прокат;
- сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;
- организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.



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Комментарии ( 2 )

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  • sergeiK71
  • arelav_74
 Evgesha (Посетители) Сегодня, 16:58
В этом году мы запрещаем проводить пышные большие торжества.


Когда мы ввели налог на воздух, вы стали больше дышать! ЭТО ВОЗМУТИТЕЛЬНО! (с)

Никого не слушайте! Нет, не было и не будет никаких законных оснований запретить банкет, праздник, посиделки по поводу окончания школы там, где этого захотят родители и дети.

Максимум чего они добьются таким путём - это повторение событий понятно каких. Эти люди не сделали АБСОЛЮТНО ничего для нас, что бы что то требовать и что то запрещать. Они сидят на своих местах лишь о тех пор, пока люди массово молчат. Это уже состоявшийся факт.
 
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  • sergeiK71
  • arelav_74
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:39
Сделали праздник детям!!!Спасибо и низкий поклон!Чтоб Вы и Ваши родственники так справляли свадьбы и дни рождения-кто все это выдумал!!!
 
 

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