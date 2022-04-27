Жителям Мангистау предлагают за вознаграждение сдать оружие

Фото пресс-службы ведомства

По данным полиции региона, за каждое добровольно сданное оружие и боеприпасы государством будет выплачено вознаграждение до 100 месячных расчётных показателей.



- Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от административного и уголовного наказания, - отметили в пресс-службе полиции региона.



В целях предотвращения травм полиция просит жителей не производить никаких действий с обнаруженными взрывчатыми веществами и материалами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщить в любое подразделение полиции по телефонам «102».