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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 511

Жителям Мангистау предлагают за вознаграждение сдать оружие

С 25 апреля 2022 года в Мангистау стартовала акция по приобретению у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых средств.

Фото пресс-службы ведомства
По данным полиции региона, за каждое добровольно сданное оружие и боеприпасы государством будет выплачено вознаграждение до 100 месячных расчётных показателей.

- Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от административного и уголовного наказания, - отметили в пресс-службе полиции региона.

В целях предотвращения травм полиция просит жителей не производить никаких действий с обнаруженными взрывчатыми веществами и материалами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщить в любое подразделение полиции по телефонам «102».



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