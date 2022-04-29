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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 330

В Мангистау отменено строительство полигона радиоактивных отходов

В Мангистауской области отменили строительство полигона радиоактивных отходов. Причина в незаконном изменении целевого назначения, исходящем от акимата Каракиянского района. Сообщает zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

фото из открытых источников
В Мангистауской области прокуроры предотвратили незаконное строительство полигона радиоактивных отходов, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в прокуратуре области, постановлением акимата Каракиянского района от 18 января 2021 года ТОО «West Dala» из земель запаса Каракиянского района предоставлен земельный участок для строительства комплекса приема, временного хранения, захоронения, переработки промышленных отходов.

- Постановлением акимата района 2 июня 2021 года целевое назначение земельного участка изменено на «Строительство специального комплекса для осуществления работ с радиоактивными отходами». Подобные решения согласно действующему законодательству принимаются правительством РК, а не акиматом района. Соответственно, постановление акимата района является незаконным и по протесту природоохранной прокуратуры Мангистауской области было отменено, - сообщает издание.



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Комментарии ( 1 )

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Working man (Посетители) Сегодня, 11:43
Вот и отлично. В фильме "Вакерсдорф" очень хорошо показано, как гражданское общество должно бороться против строительства таких опасных объектов вблизи населенных пунктов.
 
 

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