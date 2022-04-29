В Мангистау отменено строительство полигона радиоактивных отходов

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В Мангистауской области прокуроры предотвратили незаконное строительство полигона радиоактивных отходов, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в прокуратуре области, постановлением акимата Каракиянского района от 18 января 2021 года ТОО «West Dala» из земель запаса Каракиянского района предоставлен земельный участок для строительства комплекса приема, временного хранения, захоронения, переработки промышленных отходов.
- Постановлением акимата района 2 июня 2021 года целевое назначение земельного участка изменено на «Строительство специального комплекса для осуществления работ с радиоактивными отходами». Подобные решения согласно действующему законодательству принимаются правительством РК, а не акиматом района. Соответственно, постановление акимата района является незаконным и по протесту природоохранной прокуратуры Мангистауской области было отменено, - сообщает издание.
Как рассказали в прокуратуре области, постановлением акимата Каракиянского района от 18 января 2021 года ТОО «West Dala» из земель запаса Каракиянского района предоставлен земельный участок для строительства комплекса приема, временного хранения, захоронения, переработки промышленных отходов.
- Постановлением акимата района 2 июня 2021 года целевое назначение земельного участка изменено на «Строительство специального комплекса для осуществления работ с радиоактивными отходами». Подобные решения согласно действующему законодательству принимаются правительством РК, а не акиматом района. Соответственно, постановление акимата района является незаконным и по протесту природоохранной прокуратуры Мангистауской области было отменено, - сообщает издание.