Водитель фуры не справился с управлением на трассе Жанаозен-Кендерли

По словам автора видео, водителя фуры, в которой находился товар, ограбили неизвестные.- Водителя ограбили. Разобрали часть товара и забрали документы. Это произошло в ночь на 28 апреля. Спустя какое-то время его забрали полицейские в Жетыбай, - комментирует автор видео.Однако в департаменте полиции Мангистауской области эту информацию опровергли.- Вчера, 28 апреля 2022 года, около 5:00 часов на пульт дежурного «102» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 78-м километре трассы Жетыбай-Жанаозен-Туркменистан. Водитель автотранспорта марки «DafXF» не справился с рулевым управлением и совершил ДТП. Пострадавшего на месте осмотрели сотрудники медицинской службы. На водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об Административных Правонарушениях РК. Заявления об ограблении от него не поступало, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.