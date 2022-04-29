В Актау начался полив зеленых насаждений: власти обещают проложить 120 километров водопроводных труб

Фото ЦОК Мангистауской области

В Актау на сегодняшний день имеется 55 километров действующих линий водопровода для полива зеленых насаждений. В настоящее время идет поэтапное подключение труб. Таким образом, возобновились работы по поливу через водопроводные трубы, которые уже несколько лет, как говорят в акимате, являются одной из актуальных проблем.



- На сегодняшний день нами проводятся работы по подготовке труб к поливу. Данные работы по плану должны были начаться 1 мая. Линии капельного орошения расположены вдоль дорог, начиная от 4 до 12 микрорайона, в том числе по периметру скверов. Также мы подключаем водопроводные трубы, расположенные от жилого комплекса «Грин плаза» до арки между 18 и 20 микрорайонами, а также от гипермаркета «Дина» до центра крови и далее до АЗС «Кездесу», - рассказал Мурат Копенов, директор ГКП «Акбота».



В целом, как отметили в пресс-службе акимата, для полива зеленых насаждений по периметру микрорайонов в течение 5 лет планируется провести дополнительно 120 километров водопроводных труб. На данный момент идет прокладка 40 километров из них. Данная работа проводится в рамках государственно-частного партнерства.