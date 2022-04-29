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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:51

Просмотров: 423

В Актау начался полив зеленых насаждений: власти обещают проложить 120 километров водопроводных труб

В этом году в Актау работы по поливу зеленых насаждений через водопровод начались раньше запланированного времени. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото ЦОК Мангистауской области
В Актау на сегодняшний день имеется 55 километров действующих линий водопровода для полива зеленых насаждений. В настоящее время идет поэтапное подключение труб. Таким образом, возобновились работы по поливу через водопроводные трубы, которые уже несколько лет, как говорят в акимате, являются одной из актуальных проблем.

- На сегодняшний день нами проводятся работы по подготовке труб к поливу. Данные работы по плану должны были начаться 1 мая. Линии капельного орошения расположены вдоль дорог, начиная от 4 до 12 микрорайона, в том числе по периметру скверов. Также мы подключаем водопроводные трубы, расположенные от жилого комплекса «Грин плаза» до арки между 18 и 20 микрорайонами, а также от гипермаркета «Дина» до центра крови и далее до АЗС «Кездесу», - рассказал Мурат Копенов, директор ГКП «Акбота».

В целом, как отметили в пресс-службе акимата, для полива зеленых насаждений по периметру микрорайонов в течение 5 лет планируется провести дополнительно 120 километров водопроводных труб. На данный момент идет прокладка 40 километров из них. Данная работа проводится в рамках государственно-частного партнерства.



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Комментарии ( 3 )

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  • Дизель
  • Tankushka
 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:28
Цитата: awa1314133
Не смешите людей. Вы каждый год закапываете сотни километров труб, а затем также с энтузиазмом их выкапываете

Так то были прошлогодние "тендера - откаты", money которые уже ушли по карманам, и ёмкости устанавливали для воды, а оказалось тумбы для рекламы "ихней", компании...
Сейчас новый балаган - тендер на 120 км.труб, до вечно бастующей Узени можно дотянуть, А!, сколько растащат?!...

Все мы ходим под богом.
 
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  • Жанар
  • Дизель
  • ЁмоЁ
  • Tankushka
  • GIBSON.SG
 awa1314133 (Посетители) Сегодня, 20:01
Не смешите людей. Вы каждый год закапываете сотни километров труб, а затем также с энтузиазмом их выкапываете. Пример 1. парк напротив обл. акимата возле флага Казахстана, 2. деревья у глав.почты в 14 мкр. Я сам работаю в здании "Звезда Актау" и своими глазами видел как рабочие вытаскивали из земли трубы, их ломали и увозили. Еще много других примеров. Взять даже у областного акимата. Стыдно, там посохли не только трава, но и деревья.
 
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  • Жанар
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:43
Неужели лед тронулся?! Даже на кладбище еще до Пасхи воду дали. К чему бы это?
 
 

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