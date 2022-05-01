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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:10

Просмотров: 2954

Акимат пытался незаконно изъять земельный участок у предпринимателя в Актау

Дело рассмотрено в Специализированном межрайонном административном суде Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В суде установлено, что постановлением акима Актау одному из ТОО «А» было предоставлено право частной собственности на земельные участки, взамен изымаемой территории для государственных нужд. В последующем аким отменил указанное постановление.

- На момент принятия спорного постановления право собственности ТОО на спорные земельные участки были зарегистрированы в соответствующем органе. Отменяя своё постановление, аким не учёл, что исполнительный орган может изменить или отменить своё решение о предоставлении права на земельный участок до исполнения указанных в нём требований, в частности, до получения лицом государственного акта на земельный участок. С момента получения указанных документов землепользователь наделяется правом на земельный участок в виде частной собственности, постоянного или временного землепользования, поэтому возникший спор о праве может быть разрешён только в судебном порядке, - объяснили в суде.


В связи с этим аким не имел право отменять постановление. Никто не может быть лишён своего имущества не иначе, как по решению суда.

На основании вышеизложенного закона иск был удовлетворён. Вынесено частное определение в отношении акима.

Решение суда ещё не вступило в законную силу



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:08
Мне представляется, что предложение "Решение суда ещё не вступило в законную силу" - ключевое.
Что позволено Юпитеру, то не велено быку. uhmylka
А может уже приучают некоторых госчиновников жить по Закону?
 
 

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