Акимат пытался незаконно изъять земельный участок у предпринимателя в Актау

- На момент принятия спорного постановления право собственности ТОО на спорные земельные участки были зарегистрированы в соответствующем органе. Отменяя своё постановление, аким не учёл, что исполнительный орган может изменить или отменить своё решение о предоставлении права на земельный участок до исполнения указанных в нём требований, в частности, до получения лицом государственного акта на земельный участок. С момента получения указанных документов землепользователь наделяется правом на земельный участок в виде частной собственности, постоянного или временного землепользования, поэтому возникший спор о праве может быть разрешён только в судебном порядке, - объяснили в суде.

В суде установлено, что постановлением акима Актау одному из ТОО «А» было предоставлено право частной собственности на земельные участки, взамен изымаемой территории для государственных нужд. В последующем аким отменил указанное постановление.В связи с этим аким не имел право отменять постановление. Никто не может быть лишён своего имущества не иначе, как по решению суда.На основании вышеизложенного закона иск был удовлетворён. Вынесено частное определение в отношении акима.Решение суда ещё не вступило в законную силу