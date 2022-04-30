«Мобильная» посылка в СИЗО Актау обернулась штрафом

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При передаче посылки отбывающему наказание в следственном изоляторе ГМ-172/10 сотрудники учреждения обнаружили спрятанный мобильный телефон «Nokia» и сим-карту.



Постановлением суда женщину признали виновной по части 1 статьи 481 КоАП РК (Скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещённых к хранению и использованию в этих учреждениях).



На неё наложен штраф в размере 10 месячных расчётных показателей (30 630 тенге) с конфискацией предметов правонарушения.