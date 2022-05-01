Как получить пособие на корм для скота в Мангистау

Фото из доступных источников
На каждую маточную голову крупного рогатого скота старше 18 месяцев - 20 тысяч тенге. Лошадей и верблюдов старше 36 месяцев - аналогичная сумма. А вот на овец и коз возрастом больше года - 5 тысяч тенге.
Количество поголовья скота, зарегистрированного в базе ИСЖ (портал и база данных по присвоению индивидуального идентификационного номера сельхозживотным) должно соответствовать данным на информационно-аналитическом сайте республиканской системы животноводства.
Регистрация происходит на этом же сайте.
Подача заявки на субсидию на корм скоту осуществляется здесь.
Приём заявок проводится до 20 декабря 2022 года.
Телефон центра технической поддержки: +7 (7172 ) 277-226
Напомним, сено по низкой цене продали крестьянам в Мангистау.
Количество поголовья скота, зарегистрированного в базе ИСЖ (портал и база данных по присвоению индивидуального идентификационного номера сельхозживотным) должно соответствовать данным на информационно-аналитическом сайте республиканской системы животноводства.
Регистрация происходит на этом же сайте.
Подача заявки на субсидию на корм скоту осуществляется здесь.
Приём заявок проводится до 20 декабря 2022 года.
Телефон центра технической поддержки: +7 (7172 ) 277-226
Напомним, сено по низкой цене продали крестьянам в Мангистау.
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