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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:08

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О полицейских разной национальности рассказали в Мангистау

Практически все сотрудники других национальностей хорошо владеют казахским языком, сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото предоставили в департаменте полиции региона
В департаменте полиции региона и его подразделениях работают 55 стражей порядка из числа представителей других национальностей.

В рядах местной полиции трудятся украинцы, узбеки, армяне, лезгины, татары, киргизы, румыны и таджики. Но большая часть из них - это русские и азербайджанцы.

К примеру, последних в органах внутренних дел - 13 человек. Один из них Казым Гасымов - майор полиции, занимает должность оперативного дежурного дежурной части отдела полиции Жанаозена.

Казым Гасымов родился в Азербайджане, но с самого детства проживает в Жанаозене. Он четыре года обучался в Академии МВД в Алматы. Казахским языком владеет в совершенстве. Он отметил, что знание языка определяет воспитание человека.

О полицейских разной национальности рассказали в Мангистау


- Есть поговорка: «Знай всё на другом языке, уважай свой язык». Я придерживаюсь этого. За время службы активно участвую во многих мероприятиях, связанных со знанием государственного языка. Для меня важно знать и уважать язык страны, в которой я живу, - отметил майор полиции.


В руководстве полиции добавили, что практически все 55 сотрудников других национальностей казахским языком владеют на высоком уровне.

- Для сотрудников органов внутренних дел очень важно знание государственного языка, ведь они в тесном контакте работают с населением, а также ведут делопроизводство на государственном языке, - пояснили в ведомстве.



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