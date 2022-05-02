Водители жалуются на пробки в пригороде Актау

- Невозможно стоять по полчаса в пробках. Проезжают самые шустрые, не давая шанса другим. Возможно же как-то решить эту проблему, - обратилась автовладелец Алия.

- Получено положительное заключение государственной экспертизы. Даны рекомендации по уточнению республиканского бюджета, необходимого для реализации проекта. В случае оказания поддержки будет расширен этот участок автодороги, - объяснили в областном акимате.

На Т-образном перекрёстке у ж/д переезда по дороге из частного сектора села Атамекен в жилой массив Рекон постоянные пробки, что возмущает водителей.В областном акимате сообщили, что работы по расширению данного перекрёстка в соответствие со всеми мерами безопасности в прошлом году были предусмотрены в проектах реконструкции автомобильных дорог.