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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:01

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Водители жалуются на пробки в пригороде Актау

Ежедневный коллапс на перекрёстке у ж/д переезда вынудил автовладельцев обратиться к чиновникам.

Фото предоставили водители
На Т-образном перекрёстке у ж/д переезда по дороге из частного сектора села Атамекен в жилой массив Рекон постоянные пробки, что возмущает водителей.

- Невозможно стоять по полчаса в пробках. Проезжают самые шустрые, не давая шанса другим. Возможно же как-то решить эту проблему, - обратилась автовладелец Алия.


Водители жалуются на пробки в пригороде Актау


В областном акимате сообщили, что работы по расширению данного перекрёстка в соответствие со всеми мерами безопасности в прошлом году были предусмотрены в проектах реконструкции автомобильных дорог.

- Получено положительное заключение государственной экспертизы. Даны рекомендации по уточнению республиканского бюджета, необходимого для реализации проекта. В случае оказания поддержки будет расширен этот участок автодороги, - объяснили в областном акимате.



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