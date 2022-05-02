Массовая потасовка игроков на матче чемпионата Казахстана по футзалу в Актау попала на видео

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Встреча в Актау завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, тогда как во втором тайме при счете 2:1 в пользу «нефтяников» вспыхнули страсти на площадке.
По информации источника, предупреждения получили не только игроки, но и администратор «Каспия» Нуржан Султангазиев, а также главный тренер «Атырау» Жаксылык Байсариев.
При этом матч был прерван на 30 минут.
Телеграм-канал СпортРадар.kz раскрыл некоторые подробности, передает vesti.kz.
Директор МФК «Каспий» Ержан Джамбиров так прокомментировал этот инцидент:
- Скажу сразу, болельщики тут совершенно ни при чем. Одним из виновников массовой драки стал сотрудник нашего клуба, который будет уволен в первый же рабочий день после праздников. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Перед игрой к нашему администратору подходил один из судей матча Аслан Галаев. Он прямым текстом сказал, что обеспечит качественное судейство за определенное вознаграждение. Потрясающая наглость! Мы в такие игры не играем, однако этого так не оставим! Считаю, что именно арбитры упустили нити игры, что и привело к потасовке. И вот еще что. Почему мы сегодня должны были проводить повторный матч с «Атырау» без зрителей, если не было никакого решения КДК по этому поводу? Я сделал запрос в КФФ по этому вопросу, в федерации пообещали дать официальный ответ в ближайшее время.
По информации источника, предупреждения получили не только игроки, но и администратор «Каспия» Нуржан Султангазиев, а также главный тренер «Атырау» Жаксылык Байсариев.
При этом матч был прерван на 30 минут.
Телеграм-канал СпортРадар.kz раскрыл некоторые подробности, передает vesti.kz.
Директор МФК «Каспий» Ержан Джамбиров так прокомментировал этот инцидент:
- Скажу сразу, болельщики тут совершенно ни при чем. Одним из виновников массовой драки стал сотрудник нашего клуба, который будет уволен в первый же рабочий день после праздников. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Перед игрой к нашему администратору подходил один из судей матча Аслан Галаев. Он прямым текстом сказал, что обеспечит качественное судейство за определенное вознаграждение. Потрясающая наглость! Мы в такие игры не играем, однако этого так не оставим! Считаю, что именно арбитры упустили нити игры, что и привело к потасовке. И вот еще что. Почему мы сегодня должны были проводить повторный матч с «Атырау» без зрителей, если не было никакого решения КДК по этому поводу? Я сделал запрос в КФФ по этому вопросу, в федерации пообещали дать официальный ответ в ближайшее время.