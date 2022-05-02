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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:26

Просмотров: 2233

Массовая потасовка игроков на матче чемпионата Казахстана по футзалу в Актау попала на видео

Опубликовано видео потасовки на матче чемпионата Казахстана по футзалу в Актау между командами «Каспий» и «Атырау», передает vesti.kz.

Кадр видео
Встреча в Актау завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, тогда как во втором тайме при счете 2:1 в пользу «нефтяников» вспыхнули страсти на площадке.

По информации источника, предупреждения получили не только игроки, но и администратор «Каспия» Нуржан Султангазиев, а также главный тренер «Атырау» Жаксылык Байсариев.

При этом матч был прерван на 30 минут.



Телеграм-канал СпортРадар.kz раскрыл некоторые подробности, передает vesti.kz.

Директор МФК «Каспий» Ержан Джамбиров так прокомментировал этот инцидент:

- Скажу сразу, болельщики тут совершенно ни при чем. Одним из виновников массовой драки стал сотрудник нашего клуба, который будет уволен в первый же рабочий день после праздников. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Перед игрой к нашему администратору подходил один из судей матча Аслан Галаев. Он прямым текстом сказал, что обеспечит качественное судейство за определенное вознаграждение. Потрясающая наглость! Мы в такие игры не играем, однако этого так не оставим! Считаю, что именно арбитры упустили нити игры, что и привело к потасовке. И вот еще что. Почему мы сегодня должны были проводить повторный матч с «Атырау» без зрителей, если не было никакого решения КДК по этому поводу? Я сделал запрос в КФФ по этому вопросу, в федерации пообещали дать официальный ответ в ближайшее время.



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Комментарии ( 3 )

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gurev57 (Посетители) Сегодня, 12:26
веселый тамада. веселые конкурсы.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:12
"Дружеская" встреча однако.
В футболе, напомню, играют ногами а не руками.
Голову используют, но чаще чтобы думать.
 
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  • axel070
 Restero (Посетители) Сегодня, 10:39
подходил один из судей матча Аслан Галаев. Он прямым текстом сказал, что обеспечит качественное судейство за определенное вознаграждение.


Аж дежавю испытал. Как будто в областном суде...
 
 

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