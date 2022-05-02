Видео ребенка в грязи снято в Мангистау по сообщению источника

Предположительно, видео было снято в Мангистау, так утверждает источник публикации, но редакция «Лады» не может подтвердить это сообщение. На кадрах видео ребенок играет в огромной луже грязи.За несколько часов видео набрало более семи тысяч просмотров.Это рассмешило пользователей сети. В комментариях к видео многих поведение мальчишки от души веселит.«Довольный ребенок, счастливы родители. А грязь не сало, потёр - отстало». «Ну я тоже мелкий любил лужи и грязь, измерить глубину лужи было вообще святым делом, иногда лужи были, мягко говоря, очень неожиданной глубины, что я приходил домой насквозь мокрый, один раз вообще под лед провалился на речке и самостоятельно выбрался». «Какой пантовый мальчик», - пишут пользователи.