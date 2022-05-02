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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:34

Просмотров: 510

В Мангистау осужденные отметили День единства

День единства народа Казахстана отметили в учреждении ГМ-172/8 департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Вчера, 1 мая, в честь Дня единства народа Казахстана представители казахской, украинской, русской, азербайджанской и узбекской национальностей соревновались между собой, и представили свои национальные традиции и блюда. Встречали праздник осужденные в национальных костюмах.

В Мангистау осужденные отметили День единства


В Мангистау осужденные отметили День единства


В учреждении отбывают наказание 116 осужденных. В том числе представители разных национальностей.

- У любой нации есть традиции, все они пропагандируют братство. Поэтому в связи с сегодняшним праздником мы организовали мероприятие, чтобы осужденные могли показать свою национальную одежду, традиции, блюда, - говорит исполняющий обязанности начальника учреждения Арман Саржанов.

В Мангистау осужденные отметили День единства


В Мангистау осужденные отметили День единства


На суд жюри были представлены казахский бешбармак, узбекский плов, русский каравай, украинский борщ и азербайджанский шах-плов и долма. Члены жюри поставили всем баллы, и в итоге победила дружба.

Дальше мероприятие продолжилось праздничным концертом.



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