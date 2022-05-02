В Мангистау осужденные отметили День единства

Вчера, 1 мая, в честь Дня единства народа Казахстана представители казахской, украинской, русской, азербайджанской и узбекской национальностей соревновались между собой, и представили свои национальные традиции и блюда. Встречали праздник осужденные в национальных костюмах.В учреждении отбывают наказание 116 осужденных. В том числе представители разных национальностей.- У любой нации есть традиции, все они пропагандируют братство. Поэтому в связи с сегодняшним праздником мы организовали мероприятие, чтобы осужденные могли показать свою национальную одежду, традиции, блюда, - говорит исполняющий обязанности начальника учреждения Арман Саржанов.На суд жюри были представлены казахский бешбармак, узбекский плов, русский каравай, украинский борщ и азербайджанский шах-плов и долма. Члены жюри поставили всем баллы, и в итоге победила дружба.Дальше мероприятие продолжилось праздничным концертом.