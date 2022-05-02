Из-за пыльной бури в Мангистауской области закрыли несколько участков дорог

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В связи с ухудшением погодных условий (пыльная буря, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.



- Ограничение введено сегодня, 2 мая, с 13:30 часов (время Нур-Султана) на автодороге Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау», 647-712 км, - сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол».



Напоминаем, что при возникновении внештатных ситуаций звонить нужно в единый круглосуточный колл-центр АО «НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру 1403.