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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:49

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Сколько браков за год заключили в Мангистау

В нашем регионе в прошлом году было заключено на 12,2% больше браков, чем в 2020 году. Статистику озвучили в проекте по мониторингу экономики Казахстана в формате рэнкингов.

Фото из доступных источников
Всего по стране в 2021 году бракосочетались 140,3 тысячи пар - это на на 8,9% больше, чем в 2020 году.

Сколько браков за год заключили в Мангистау


Количество браков в городах выросло на 12% за год - до 99,4 тысячи, в селах - на 1,9% (до 40,8 тысячи).

По подсчетам специалистов, для 113,2 тысячи мужчин это первый брак. А 25,5 тысячи супругов составили ранее разведенные, еще 1,7 тысячи - вдовцы. Средний возраст мужчин, вступивших в брак, составил 27,9 года.

Среди женщин 115,6 тысячи ранее не бракосочетались, 22,4 тысячи - разведенные, 1,9 тысячи - вдовы. Средний возраст женщин, которые сочетались браком в прошлом году, составил 25,2 года.

Больше всего браков было зарегистрировано в Алматы: 18,8 тысячи – на 18,8% больше, чем годом ранее.

Сколько браков за год заключили в Мангистау


В тройке лидеров по количеству браков закрепилась Алматинская область (14 тысяч, плюс 7,9% за год) и Туркестанская (13,9 тысячи, плюс 3,2%) области. Меньше всего браков зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: (3,5 тысячи, плюс 19,9%).

Наш регион в этом рейтинге занимает 11-ю строчку (5,6 тысячи, плюс 12,2%).

Из 140,3 тысячи пар, сочетавшихся браком, 117,9 тысячи были мононациональными, 22,4 тысячи пар составили супруги разных национальностей.

Чаще всего заключали браки казахи, русские, узбеки, украинцы и уйгуры. Казахи, русские и узбеки чаще заключали браки с представителями своей же национальности, в то время как среди украинцев картина другая: 319 человек зарегистрировали брак с представителями той же национальности, а две тысячи человек - с партнерами другой национальности.

Сколько браков за год заключили в Мангистау


Больше всего браков в стране в 2021 году заключено в июле (14,1 тысячи, плюс 1,1 процента).

В возрастном разрезе среди несовершеннолетних браком сочетались 57 юношей и 862 девушки.

Сколько браков за год заключили в Мангистау



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