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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:53

Просмотров: 2035

Нехватку воды ощущают жители пригорода Актау

Причину недостатка питьевой воды озвучил аким Мунайлинского района Ержан Кумискалиев, передает пресс-служба районной администрации.

Чиновники с рабочим визитом посетили Мунайлинский район
В связи с высокими темпами роста населения Мунайлинского района и началом поливного сезона ощущается нехватка питьевой воды. Особенно остро эта проблема стоит в селах.

Как отметил Ержан Кумискалиев, жители некоторых микрорайонов села Батыр, микрорайона Арай Атамекенского сельского округа, а также некоторых улиц Баскудукского сельского округа не имеют доступа к питьевой воде.

- В связи с нынешней численностью населения Мунайлинского района он нуждается в 35 кубометрах питьевой воды в сутки. Однако сейчас район получает 12 тысяч кубометров воды в сутки, - сообщили в пресс-службе администрации района.



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Комментарии ( 4 )

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 AAP_70 (Посетители) Сегодня, 12:49
НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ рост...населения

А колодец в африке...блин новость года
 
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 10:25
- В связи с нынешней численностью населения Мунайлинского района он нуждается в 35 кубометрах питьевой воды в сутки. Однако сейчас район получает 12 тысяч кубометров воды в сутки, - сообщили в пресс-службе администрации района.

Нужно 35,а получают 12 тысяч.Пока у нас такие спецы на всех уровнях,в.т.ч. журналюги, порядка не будет.
 
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 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 10:04
Главное колодец в Африке профинансировали.

АХТУНГ!
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:01
то ли ещё будет...
 
 

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