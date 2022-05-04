Нехватку воды ощущают жители пригорода Актау

- В связи с нынешней численностью населения Мунайлинского района он нуждается в 35 кубометрах питьевой воды в сутки. Однако сейчас район получает 12 тысяч кубометров воды в сутки, - сообщили в пресс-службе администрации района.

В связи с высокими темпами роста населения Мунайлинского района и началом поливного сезона ощущается нехватка питьевой воды. Особенно остро эта проблема стоит в селах.Как отметил Ержан Кумискалиев, жители некоторых микрорайонов села Батыр, микрорайона Арай Атамекенского сельского округа, а также некоторых улиц Баскудукского сельского округа не имеют доступа к питьевой воде.